FIFA World Cup: ఫిఫా వరల్డ్ కప్ ఫైనల్స్... షకీరా అద్భుత ప్రదర్శనపై కరిష్మా కపూర్ ప్రశంసలు!
FIFA World Cup 2026: ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 ఫైనల్స్ హాఫ్టైమ్ షోలో షకీరా అద్భుత ప్రదర్శనను ప్రశంసిస్తూ కరిష్మా కపూర్ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.
FIFA World Cup: ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026 ఫైనల్స్ మ్యాచ్ సందర్భంగా అంతర్జాతీయ పాప్ స్టార్, కొలంబియన్ గాయని షకీరా ఇచ్చే నృత్య, సంగీత ప్రదర్శనలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంగీత ప్రియులను ఎంతగానో అలరించాయి. తాజాగా ఈ ప్రదర్శనపై ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటి కరిష్మా కపూర్ కూడా ప్రశంసల జల్లు కురిపించారు.
'లోలో లవ్స్' అంటూ పోస్ట్:
షకీరా ప్రదర్శనకు సంబంధించిన వీడియో క్లిప్ను కరిష్మా కపూర్ తన సోషల్ మీడియా వేదికగా షేర్ చేశారు. "అబ్బా.. ఎంత బాగుందో!" (Uff too good) అని రాస్తూ, కళ్లలో ప్రేమను తెలిపే ఎమోజీలతో పాటు "లోలో లవ్స్" (Lolo Loves - కరిష్మా ముద్దుపేరు) అని క్యాప్షన్ ఇచ్చారు.
వరల్డ్ కప్ ఫైనల్స్ చరిత్రలో తొలి హాఫ్టైమ్ షో:
ఫిఫా వరల్డ్ కప్ చరిత్రలోనే తొలిసారిగా నిర్వహించిన హాఫ్టైమ్ షోలో షకీరా ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచారు. నైజీరియన్ సంగీత సంచలనం 'బర్నా బాయ్'తో కలిసి ఫిఫా 2026 అధికారిక గీతం 'డై డై' (Dai Dai)ని షకీరా ఆలపించి మైదానాన్ని ఊపేశారు. ఈ ప్రదర్శన అనంతరం తన బృందానికి, తోటి కళాకారులకు సోషల్ మీడియా ద్వారా షకీరా ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
ఫుట్బాల్తో చెరగని అనుబంధం:
షకీరాకు ఫిఫా వరల్డ్ కప్తో సుదీర్ఘమైన, మధురమైన అనుబంధం ఉంది. 2010 దక్షిణాఫ్రికా వరల్డ్ కప్ కోసం ఆమె పాడిన 'వాకా వాకా (దిస్ టైమ్ ఫర్ ఆఫ్రికా)' ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆల్-టైమ్ చార్ట్బస్టర్గా నిలిచింది. ఆ తర్వాత 2014 బ్రెజిల్ వరల్డ్ కప్లో 'లా లా లా' పాటతోనూ ఆమె అలరించారు.
కాగా, నటి కరిష్మా కపూర్ చివరిగా 'బ్రౌన్' అనే మిస్టరీ థ్రిల్లర్లో కనిపించగా, ప్రస్తుతం 'ఇండియాస్ బెస్ట్ డాన్సర్' రియాలిటీ షోకి జడ్జిగా వ్యవహరిస్తున్నారు.