Induction stove circle technology: ఇండక్షన్ స్టవ్ పై ఈ గీతలు డిజైన్ అనుకుంటే పొరబడినట్టే.. అసలు సీక్రెట్ తెలిస్తే షాకే..!
Induction stove circle technology: ప్రస్తుతం గ్యాస్ ఇబ్బందులతో చాలామంది ఇండక్షన్ స్టవ్ వాడుతున్నారు. అయితే, దానిపై ఉన్న గుండ్రని గీతల గురించి ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా?
Induction stove circle technology: నేటి ఆధునిక వంటగదిలో ఇండక్షన్ స్టవ్ ఒక ప్రధాన భాగమైపోయింది. అయితే, దానిపై ఉండే ఆ గుండ్రని వృత్తాన్ని చూసి చాలామంది అది కేవలం అలంకరణ లేదా పాత్రలు పెట్టుకునే గుర్తు అని పొరపడుతుంటారు. కానీ, ఆ గీత వెనుక దాగి ఉన్న అసలు సాంకేతిక కారణం మీ విద్యుత్ బిల్లును తగ్గించడమే కాకుండా స్టవ్ మన్నికను కూడా పెంచుతుంది.
ఆ గుండ్రని వృత్తం వెనుక ఉన్న అసలు సాంకేతికత
చాలామంది ఇండక్షన్ స్టవ్ను కేవలం ఎల్పీజీ గ్యాస్ కొరత ఉన్నప్పుడు ప్రత్యామ్నాయంగా వాడుతుంటారు. కానీ, దానిపై ఉండే ఆ వృత్తం వెనుక ఉన్న సీక్రెట్ ఏంటో తెలుసుకోవాలని అనుకోరు. నిజానికి, ఆ గుండ్రని గీతకు సరిగ్గా కింద భాగంలో రాగి తీగతో చేసిన ఒక చుట్ట ఉంటుంది. దీనినే టెక్నికల్ భాషలో కాయిల్ అంటారు. స్టవ్ ఆన్ చేసినప్పుడు ఈ కాయిల్ ద్వారా విద్యుత్ ప్రవహించి ఒక అయస్కాంత క్షేత్రాన్ని సృష్టిస్తుంది. ఈ అయస్కాంత తరంగాలు ఆ వృత్తం లోపల మాత్రమే అత్యంత శక్తివంతంగా పనిచేస్తాయి. అందుకే ఆ గీతను కేవలం డిజైన్ అని అనుకోకుండా, అది ఒక శక్తి కేంద్రం అని అర్థం చేసుకోవాలి.
విద్యుత్ బిల్లును, సమయాన్ని ఆదా చేసే విధానం..
మీరు వంట చేసేటప్పుడు ఆ వృత్తం పరిమాణానికి సరిపడా పాత్రను ఉంచినప్పుడు, ఉత్పత్తి అయ్యే శక్తి దాదాపు తొంభై శాతం నేరుగా పాత్రకు అందుతుంది. ఒకవేళ మీరు ఆ వృత్తం కంటే చాలా చిన్న పాత్రను లేదా చాలా పెద్ద పాత్రను వాడితే, అయస్కాంత తరంగాలు సరిగ్గా పాత్రకు తగలవు. దీనివల్ల పాత్ర వేడెక్కడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. ఫలితంగా స్టవ్ ఎక్కువ సేపు పని చేయాల్సి వస్తుంది. తద్వారా మీ విద్యుత్ బిల్లు అనవసరంగా పెరుగుతుంది. సరైన పరిమాణం గల పాత్రను వాడటం వల్ల వంట వేగంగా అవ్వడమే కాకుండా కరెంట్ కూడా ఆదా అవుతుంది.
స్టవ్ భద్రత, మన్నికలో కీలక పాత్ర..
ఈ గుండ్రని వృత్తం కేవలం వంట కోసమే కాదు, ఇండక్షన్ స్టవ్ భద్రతకు కూడా చాలా ముఖ్యం. ఆ వృత్తం కింద సెన్సార్లు ఉంటాయి. ఇవి పాత్ర సరైన స్థానంలో ఉందో లేదో గమనిస్తాయి. పాత్ర సరిగ్గా మధ్యలో లేనప్పుడు, లోపల ఉన్న కాయిల్ పాత్రను వేడి చేయడానికి అధిక శక్తిని ఉపయోగిస్తుంది. దీనివల్ల లోపల ఉండే సర్క్యూట్ బోర్డ్ లేదా రాగి కాయిల్ అతిగా వేడెక్కి కాలిపోయే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి, వృత్తం సూచించిన చోట పాత్రను ఉంచడం వల్ల ఇండక్షన్ స్టవ్ ఎక్కువ కాలం మన్నికగా ఉంటుంది.
ఇండక్షన్ స్టవ్ వాడేటప్పుడు ఆ వృత్తాన్ని ఒక మార్గదర్శిగా భావించాలి. సరైన పాత్రను, సరైన చోట ఉంచడం ద్వారా మీరు కేవలం సమయాన్ని మాత్రమే కాదు, డబ్బును కూడా ఆదా చేయవచ్చు. ఈ చిన్న జాగ్రత్త ఇండక్షన్ స్టవ్ ఆయుష్షును పెంచుతుంది.