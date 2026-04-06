Home లైఫ్ స్టైల్Cockroach Home Remedies: వంటగదిలో బొద్దింకల రాజ్యామా? ఈ చిట్కాలు పాటిస్తే ఒక్కటి కూడా కనిపించదు..!

Cockroach Home Remedies: వంటగదిలో బొద్దింకల రాజ్యామా? ఈ చిట్కాలు పాటిస్తే ఒక్కటి కూడా కనిపించదు..!

Cockroach Home Remedies: వేసవి కాలంలో వంటగదిలో బొద్దింకల బెడద ఎక్కువగా ఉందా? బేకింగ్ సోడా, వేప, బిర్యానీ ఆకులు వంటి సహజ సిద్ధమైన పదార్థాలతో బొద్దింకలను శాశ్వతంగా ఎలా తరిమికొట్టాలో ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.

Arun Chilukuri
Published on: 6 April 2026 12:35 PM IST
Cockroach Home Remedies
Cockroach Home Remedies: వంటగదిలో బొద్దింకల రాజ్యామా? ఈ చిట్కాలు పాటిస్తే ఒక్కటి కూడా కనిపించదు..!

వేసవి కాలం వచ్చిందంటే చాలు.. వంటగదిలో బొద్దింకల హడావిడి మొదలవుతుంది. కొద్దిసేపు తలుపు వేసి ఉంచితే చాలు, గిన్నెల మీద, వండిన పదార్థాల మీద ఇవి స్వైరవిహారం చేస్తాయి. బొద్దింకల వల్ల కేవలం వంటలు పాడవడమే కాకుండా, టైఫాయిడ్, కలరా వంటి వ్యాధులు ప్రబలే ప్రమాదం ఉంది. ముఖ్యంగా చిన్న పిల్లలు ఉన్న ఇంట్లో వీటి వల్ల ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువ. అయితే, మార్కెట్లో దొరికే కెమికల్ స్ప్రేలు వాడకుండా, మన ఇంట్లో ఉండే వస్తువులతోనే వీటిని ఎలా వదిలించుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

బొద్దింకలను తరిమికొట్టే సహజ మార్గాలు:

బేకింగ్ సోడా & పంచదార: బేకింగ్ సోడా మరియు పంచదారను సమానంగా కలిపి ఇంటి మూలల్లో చల్లాలి. పంచదార తీపికి ఆకర్షితమై బొద్దింకలు వస్తాయి, కానీ బేకింగ్ సోడా వల్ల అవి చనిపోతాయి.

వేప ద్రావణం: వేపలో ఉండే చేదు గుణం కీటకాలను చంపడానికి అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. వేప ఆకులను గ్రైండ్ చేసి ద్రావణాన్ని తయారు చేయాలి. దీనిని స్ప్రే బాటిల్‌లో పోసి బొద్దింకలు తిరిగే చోట స్ప్రే చేస్తే అవి మళ్ళీ రావు.

బిర్యానీ ఆకులు (Bay Leaves): బిర్యానీ ఆకులను బాగా చూర్ణం చేసి ఆ పొడిని మూలల్లో చల్లాలి. ఈ ఆకుల నుంచి వచ్చే ఘాటైన వాసనకు బొద్దింకలు తమ దాగుడు ప్రదేశాల నుంచి బయటకు వచ్చి పారిపోతాయి.

ఘాటైన పేస్ట్: ఎండుమిర్చి, ఉల్లిపాయ, వెల్లుల్లిని కలిపి పేస్ట్ లా చేసి చిన్న చిన్న ఉండలుగా మూలల్లో ఉంచాలి. ఈ మిశ్రమం ఇచ్చే వాసన బొద్దింకలకు అసలు పడదు.

కిరోసిన్ ఆయిల్: బొద్దింకలు ఎక్కువగా కనిపించే చోట కొద్దిగా కిరోసిన్ చల్లడం వల్ల అవి తక్షణమే పారిపోతాయి. అయితే కిరోసిన్ వాడేటప్పుడు మంటలకు దూరంగా ఉండటం ముఖ్యం.

వంటగదిని ఎప్పుడూ పొడిగా ఉంచుకోవడం, రాత్రిపూట ఎంగిలి పాత్రలను సింక్‌లో ఉంచకపోవడం ద్వారా బొద్దింకల బెడదను 50% వరకు తగ్గించవచ్చు. పైన పేర్కొన్న చిట్కాలను పాటిస్తే మీ కిచెన్ సురక్షితంగా, ఆరోగ్యకరంగా ఉంటుంది.

Cockroach Home RemediesCockroaches in KitchenHow to get rid of CockroachHealth Tips
Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

