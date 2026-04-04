Uric Acid Symptoms: సైలెంట్ కిల్లర్ యూరిక్ యాసిడ్.. ఈ 5 లక్షణాలుంటే వెంటనే అలర్ట్ అవ్వండి!
శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ పెరిగితే వచ్చే లక్షణాలు, కారణాలపై ప్రత్యేక కథనం. కీళ్ల నొప్పులు, కాలి బొటనవేలు వాపును నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. కిడ్నీలు, గుండె ఆరోగ్యంపై యూరిక్ యాసిడ్ చూపే ప్రభావం గురించి తెలుసుకోండి.
Uric Acid Symptoms: నేటి ఆధునిక జీవనశైలిలో మధుమేహం, కిడ్నీ సమస్యలతో పాటు 'యూరిక్ యాసిడ్' సమస్య అత్యంత సాధారణంగా మారిపోయింది. శరీరంలో ప్యూరిన్ అనే పదార్థం విచ్ఛిన్నం అయినప్పుడు ఈ రసాయనం విడుదలవుతుంది. ఇది ఉండాల్సిన మోతాదు కంటే ఎక్కువైతే శరీరంలోని కీళ్లపైనే కాకుండా కిడ్నీలు, గుండెపై కూడా తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ప్రమాదకర స్థాయి ఎంత?
సాధారణంగా యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలు:
పురుషులలో: 7 mg/dL కంటే ఎక్కువ ఉంటే ప్రమాదం.
స్త్రీలలో: 6 mg/dL దాటితే చికిత్స తప్పనిసరి.
ముందస్తు లక్షణాలు ఇవే:
శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ పెరిగినప్పుడు కింద పేర్కొన్న లక్షణాలు కనిపిస్తాయి:
1. కీళ్ల నొప్పులు: ముఖ్యంగా కాలి బొటనవేలు వద్ద తీవ్రమైన నొప్పి, వాపు.
2. పాదాల సమస్య: చీలమండ నుంచి మడమ వరకు నొప్పి, పాదం అడుగు భాగంలో మంట.
3. కీళ్ల దృఢత్వం: మోకాళ్ల నొప్పులు, కీళ్లు బిగుసుకుపోవడం, చర్మం ఎర్రబడటం.
4. కిడ్నీ సంకేతాలు: మూత్రంలో రక్తం పడటం, తరచుగా మూత్ర విసర్జన, నడుము నొప్పి.
5. అలసట: కారణం లేకుండానే విపరీతమైన నీరసం రావడం.
ఎందుకు పెరుగుతుంది?
కిడ్నీలు యూరిక్ యాసిడ్ను వడపోసి బయటకు పంపలేనప్పుడు ఈ సమస్య వస్తుంది. దీనికి ప్రధాన కారణాలు:
అధికంగా ఆల్కహాల్ సేవించడం.
ప్యూరిన్ ఎక్కువగా ఉండే మాంసాహారం, సోడా, ఫ్రక్టోజ్ కలిగిన పానీయాలు తీసుకోవడం.
ఊబకాయం, అధిక రక్తపోటు మరియు కిడ్నీ సమస్యలు.
రోగనిరోధక శక్తిని తగ్గించే మందులు వాడటం.
నిర్లక్ష్యం చేస్తే జరిగే నష్టం:
యూరిక్ యాసిడ్ దీర్ఘకాలం పాటు ఎక్కువగా ఉంటే కిడ్నీలో రాళ్లు ఏర్పడతాయి. ఇది క్రమంగా క్రానిక్ కిడ్నీ డిసీజ్ (CKD) కి దారితీస్తుంది. అంతేకాకుండా అధిక రక్తపోటు, హార్ట్ ఫెయిల్యూర్, మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్ మరియు స్ట్రోక్ వచ్చే అవకాశాలు కూడా పెరుగుతాయని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.