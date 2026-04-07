Heat Stroke: వడదెబ్బ లక్షణాలు గుర్తిస్తే.. వెంటనే చేయాల్సింది ఇదే

Heat Stroke: వేసవి ఎండలు ఈసారి రికార్డుల స్థాయికి చేరగా, హీట్ స్ట్రోక్ (వడదెబ్బ) ప్రమాదం పెరుగుతోంది.

Srinivas Rao
Published on: 7 April 2026 4:55 PM IST
Heat Stroke
Heat Stroke

Heat Stroke: వేసవి ఎండలు ఈసారి రికార్డుల స్థాయికి చేరగా, హీట్ స్ట్రోక్ (వడదెబ్బ) ప్రమాదం పెరుగుతోంది. అధిక వేడిలో ఎక్కువ సేపు ఉండటం, తక్కువ నీరు తాగడం, నేరుగా ఎండలో పని చేయడం వంటి కారణాల వల్ల హీట్ స్ట్రోక్ తగలవచ్చు. లక్షణాలు గుర్తించిన వెంటనే సరైన చికిత్స ప్రారంభించడం అత్యవసరం.

హీట్ స్ట్రోక్ అంటే ఏమిటి?

హీట్ స్ట్రోక్ అనేది శరీరం వేడిని నియంత్రించలేకపోయే స్థితి. శరీర ఉష్ణోగ్రత 104°F (40°C) పైకి చేరినప్పుడు మెదడు, గుండె, కిడ్నీ లాంటి అవయవాలకు తీవ్రమైన నష్టం కలగవచ్చు. వైద్య సహాయం ఆలస్యమైతే ప్రాణానికి ప్రమాదం ఉంటుంది.

హీట్ స్ట్రోక్ రకాలు

క్లాసిక్ హీట్ స్ట్రోక్: పెద్దవాళ్లు, చిన్న పిల్లలు, అనారోగ్యంతో ఉన్నవారికి ఎక్కువగా వస్తుంది. ఎక్కువసేపు వేడిలో ఉండటం వల్ల తలెత్తుతుంది.

ఎక్సర్షనల్ హీట్ స్ట్రోక్: ఆటగాళ్లు, శారీరక శ్రమ చేసే వారికీ వేడి వాతావరణంలో పనిచేస్తే వస్తుంది.

హీట్ ఎగ్జాస్షన్ vs హీట్ స్ట్రోక్

హీట్ ఎగ్జాస్షన్ హీట్ స్ట్రోక్‌కు ముందు వచ్చే పరిస్థితి. అలసట, బలహీనత, వాంతులు ఉంటాయి. జాగ్రత్త లేకపోతే ఇది హీట్ స్ట్రోక్‌గా మారుతుంది.

లక్షణాలు మరియు ప్రమాదంలో ఉన్నవారు

లక్షణాలు:

104°F పైగా జ్వరం

తలనొప్పి, బలహీనత

చెమట లేకపోవడం లేదా ఎక్కువగా చెమటపడటం

గందరగోళం, వాంతులు, తల తిరగడం, మూర్ఛ

ప్రమాదంలో ఉన్నవారు:

65 ఏళ్లు పైబడినవారు

చిన్న పిల్లలు

గుండె, షుగర్, ఇతర వ్యాధులు ఉన్నవారు

ఎండలో పని చేసే ఉద్యోగులు, ఆటగాళ్లు

AC లేని ఇళ్లలో నివసించేవారు

అత్యవసర సమయంలో:

శ్వాస సమస్యలు, గందరగోళం, మూర్ఛ ఉంటే వెంటనే డాక్టర్‌కి లేదా 108కి కాల్ చేయాలి. బాధితులను చల్లటి ప్రదేశానికి తరలించాలి.

చికిత్స మరియు నివారణ

శరీరాన్ని చల్లటి నీటితో శీతలీకరించాలి

ఐస్ ప్యాక్ ఉపయోగించాలి

అవసరమైతే ఆసుపత్రిలో IV ఫ్లూయిడ్స్ ఇవ్వాలి

నివారణ చిట్కాలు:

ప్రతి గంటకు 2–4 గ్లాసులు నీరు తాగడం

పుచ్చకాయ, దోసకాయ, నారింజ, కొబ్బరి నీరు తినడం

ఎండలో ఎక్కువసేపు ఉండకపోవడం

AC, ఫ్యాన్ ఉన్న ప్రదేశాల్లో ఉండటం

లైట్ కలర్ బట్టలు ధరించడం

సన్‌స్క్రీన్ వాడటం, ఉదయం లేదా సాయంత్రం మాత్రమే బయటకు వెళ్లడం

వేసవి ఎండలో జాగ్రత్తలు పాటించడం ద్వారా హీట్ స్ట్రోక్ నివారించవచ్చు. సరైన ఆహారం, చల్లటి వాతావరణం, సురక్షిత బట్టల ఎంపికలు అనుసరిస్తే ఆరోగ్యకరమైన, ఆనందదాయకమైన వేసవి సాధ్యమే.

Srinivas Rao

Srinivas Rao

Related Stories
