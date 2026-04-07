Health Tips: పారేసే బొప్పాయి గింజలతో ఇన్ని లాభాలా? తెలిస్తే షాక్ అవుతారు!
Health Tips: చాలామంది బొప్పాయి పండును ఇష్టంగా తింటారు కానీ, అందులోని గింజలను పారేస్తుంటారు. అయితే, ఈ గింజల్లో ఉండే పోషక విలువలు తెలిస్తే మాత్రం మీరు ఇకపై వాటిని అస్సలు వదలరు. బొప్పాయి గింజలు రుచికి కొంచెం ఘాటుగా ఉన్నప్పటికీ, వీటిని ఎండబెట్టి పొడి రూపంలో తీసుకోవడం వల్ల అద్భుతమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
పోషకాల గని:
బొప్పాయి గింజల్లో ఫైబర్, ప్రొటీన్లతో పాటు ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు (Monounsaturated Fats) పుష్కలంగా ఉంటాయి. వీటితో పాటు జింక్, ఫాస్పరస్, కాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్ వంటి ఖనిజాలు, విటమిన్లు మరియు శక్తివంతమైన యాంటీఆక్సిడెంట్స్ (Flavonoids) నిండి ఉన్నాయి.
కీలక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు:
బరువు తగ్గడంలో మేటి: బొప్పాయి గింజల్లో ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది. ఇది జీవక్రియను (Metabolism) వేగవంతం చేసి, శరీరంలోని వ్యర్థాలను తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది. తద్వారా బరువు తగ్గడం సులభమవుతుంది.
పేగుల శుద్ధి: వీటిలో ఉండే 'కార్పెన్' అనే పదార్థం పేగుల్లోని హానికర బ్యాక్టీరియా మరియు పురుగులను చంపుతుంది. ఇది జీర్ణవ్యవస్థను ఆరోగ్యంగా ఉంచి మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను దూరం చేస్తుంది.
కొలెస్ట్రాల్ నియంత్రణ: బొప్పాయి గింజల్లో ఉండే ఒలీక్ యాసిడ్ శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్ (LDL) స్థాయిలను తగ్గించి, గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది.
క్యాన్సర్ నివారణ: ఇందులోని పాలీఫెనాల్స్ అనే యాంటీఆక్సిడెంట్లు శరీర కణాలను రక్షించి, వివిధ రకాల క్యాన్సర్ల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి.
కీళ్ల నొప్పుల ఉపశమనం: విటమిన్ సి మరియు ఇతర యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు ఉండటం వల్ల ఆర్థరైటిస్ వంటి నొప్పులు, మంటలను తగ్గించడంలో ఇవి కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.
ఎలా తీసుకోవాలి?
బొప్పాయి గింజలను నేరుగా తినడం కష్టంగా ఉంటే.. వాటిని ఎండబెట్టి పొడి చేసుకోవాలి. ఈ పొడిని సలాడ్స్, జ్యూస్ లేదా స్మూతీస్లో కలుపుకుని తీసుకోవచ్చు.