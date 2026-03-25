Garlic Benefits: నెల రోజుల పాటు రోజూ ఓ వెల్లుల్లి తింటే.. మీ శరీరంలో జరిగే మార్పు ఇదే.

Mokshith
Published on: 25 March 2026 3:10 PM IST
Garlic Benefits: భారతీయ వంటకాల్లో వెల్లుల్లికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఇది వంటకాలకు మంచి రుచి ఇచ్చే పదార్థం మాత్రమే కాదు, ఆరోగ్యానికి కూడా ఎంతో ఉపయోగపడే సహజ ఔషధం. ముఖ్యంగా పచ్చిగా తీసుకునే వెల్లుల్లితో ఎన్నో లాభాలు ఉన్నాయి. ప్రతిరోజూ ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో కొద్దిగా వెల్లుల్లి తీసుకోవడం శ‌రీరంలో జ‌రిగే లాభాలు ఇవే.

శరీరాన్ని శుద్ధి చేసే సహజ డిటాక్స్

వెల్లుల్లి శరీరాన్ని శుభ్రపరచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఇందులో ఉండే సహజ రసాయనాలు లివర్ పనితీరును ఉత్తేజితం చేస్తాయి. దీనివల్ల శరీరంలో పేరుకుపోయిన విషపదార్థాలు, హానికర లోహాలు బయటకు వెళ్లే ప్రక్రియ వేగవంతమవుతుంది. రక్తం శుభ్రపడటంతో పాటు శరీర వ్యవస్థలు మరింత చురుకుగా పనిచేస్తాయి.

గుండె ఆరోగ్యానికి మంచి సహాయకారి

వెల్లుల్లి గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటంలో కూడా ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. దీన్ని క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల రక్తపోటు నియంత్రణలో ఉండే అవకాశం ఉంది. అదే సమయంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గడంలో కూడా సహాయపడుతుంది. రక్తనాళాల్లో కొవ్వు పేరుకుపోవడాన్ని తగ్గించడంతో గుండె సంబంధిత సమస్యల ప్రమాదం తగ్గుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

రోగనిరోధక శక్తి పెంచే సహజ మార్గం

వెల్లుల్లిలో సహజ యాంటీబ్యాక్టీరియల్, యాంటీవైరల్ లక్షణాలు ఉంటాయి. ఇవి శరీరాన్ని వివిధ ఇన్ఫెక్షన్ల నుంచి రక్షించడంలో సహాయపడతాయి. ప్రత్యేకంగా జలుబు, దగ్గు, ఫ్లూ వంటి సాధారణ సమస్యల నుంచి రక్షణ కలిగించడంలో ఇది ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవాలనుకునే వారికి వెల్లుల్లి మంచి ఎంపికగా భావిస్తారు.

జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంలో సహాయం

ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో వెల్లుల్లి తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ చురుకుగా పనిచేస్తుంది. ఇది జీర్ణ ఎంజైములను ఉత్తేజితం చేస్తుంది. దీనివల్ల గ్యాస్, కడుపు ఉబ్బరం, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలు తగ్గే అవకాశం ఉంది. క్రమంగా తీసుకుంటే జీర్ణక్రియ మరింత మెరుగుపడుతుంది.

మెదడు ఆరోగ్యానికి కూడా ఉపయోగకరం

వెల్లుల్లిలో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు మెదడు కణాలను రక్షించడంలో సహాయపడతాయి. వయస్సు పెరిగే కొద్దీ వచ్చే మతిమరుపు సమస్యలను తగ్గించడంలో కూడా ఇది కొంతవరకు ఉపయోగపడుతుందని పరిశోధనలు సూచిస్తున్నాయి. మెదడు పనితీరును మెరుగుపరచడంలో కూడా ఇది సహాయకారి.

వెల్లుల్లిని ఎలా తీసుకుంటే మంచిది?

వెల్లుల్లిని నేరుగా తినడం కష్టంగా అనిపిస్తే ముందుగా దాన్ని నలిపి కొద్దిసేపు ఉంచాలి. నలిపిన తర్వాత గాలి తగలడం వల్ల అల్లిసిన్ అనే ముఖ్యమైన సమ్మేళనం ఏర్పడుతుంది. దాదాపు 10 నిమిషాలు ఉంచిన తర్వాత తింటే పూర్తి ప్రయోజనం లభిస్తుంది. ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో తీసుకుంటే శరీరం దానిని త్వరగా గ్రహిస్తుంది.

వీరు జాగ్ర‌త్త‌గా ఉండాలి.

అసిడిటీ, గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలు ఉన్నవారు పచ్చి వెల్లుల్లి తీసుకునే విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అలాగే శస్త్రచికిత్సకు సిద్ధమవుతున్నవారు లేదా రక్తాన్ని పలచబరచే మందులు తీసుకునే వారు కూడా వైద్యుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది. వెల్లుల్లి ఘాటు ఎక్కువగా అనిపిస్తే తేనెతో కలిపి తీసుకోవచ్చు. ఇలా తీసుకోవడం వల్ల రుచిగా ఉండటమే కాకుండా బరువు నియంత్రణలో కూడా సహాయపడుతుంది.

గ‌మ‌నిక‌: పైన తెలిపిన విష‌యాల‌ను ప్రాథ‌మిక స‌మాచారంగానే భావించాలి. ఈ వివ‌రాలు వైద్యుల సూచ‌న‌ల‌కు ప్ర‌త్యామ్నాయం కావ‌ని గుర్తించాలి

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

