Eating Leftover Food: అలర్ట్: మిగిలిపోయిన ఆహారాన్ని మళ్లీ మళ్లీ వేడి చేస్తే ప్రాణాంతకమే!
Eating Leftover Food: రాత్రి మిగిలిపోయిన ఆహారాన్ని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి మళ్లీ వేడి చేసి తింటున్నారా? ఫుడ్ పాయిజనింగ్ బారిన పడకుండా ఉండటానికి, ఆహారాన్ని ఎంత సమయం నిల్వ చేయాలి, ఎలా వేడి చేయాలో పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
Eating Leftover Food: నేటి రోజుల్లో చాలామంది రాత్రి మిగిలిపోయిన ఆహారాలను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి, ఉదయాన్నే మళ్లీ వేడి చేసి తింటున్నారు. డబ్బులు ఆదా చేయడానికి, అన్నాన్ని వృథా చేయకూడదనే ఉద్దేశం మంచిదే అయినప్పటికీ.. ప్రతి ఆహారాన్ని ఇలా తినడం వల్ల ఆరోగ్యానికి తీవ్ర ముప్పు వాటిల్లుతుంది. కొన్ని రకాల మిగిలిపోయిన ఆహారాలు బ్యాక్టీరియా వృద్ధికి కేంద్రాలుగా మారి చాలా ప్రమాదకరంగా పరిణమిస్తాయి. వీటిని సరిగ్గా స్టోర్ చేయకపోయినా లేదా పద్ధతి ప్రకారం వేడి చేయకపోయినా ఫుడ్ పాయిజనింగ్కు గురయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఒక్కోసారి ఇది ప్రాణాంతకంగానూ మారుతుంది.
ఆహారాన్ని ఎంత త్వరగా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాలి?
తేమ, సాధారణ ఉష్ణోగ్రత ఉన్న వంటశాలలలో బ్యాక్టీరియా చాలా వేగంగా వృద్ధి చెందుతుంది. ప్రతి 20 నిమిషాలకు వీటి సంఖ్య రెట్టింపు అవుతుంది. అందుకే వండిన తర్వాత మిగిలిపోయిన ఆహారాన్ని వీలైనంత త్వరగా, అంటే దాదాపు రెండు గంటల లోపు ఫ్రిజ్ లేదా ఫ్రీజర్లో ఉంచడం ఎంతో ముఖ్యం. అలాగే మిగిలిపోయిన ఆహారానికి గాలి తగలకుండా ఉండేందుకు, దానిని ఎల్లప్పుడూ గాలి చొరబడని (Air-tight) ప్లాస్టిక్ డబ్బాలోనే భద్రపరచాలి. దీనివల్ల బ్యాక్టీరియా పెరగకుండా నిరోధించవచ్చు.
ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టిన ఆహారం ఎంత సమయం సురక్షితం?
మిగిలిపోయిన ఆహారంలో బ్యాక్టీరియా పెరగకుండా ఉండాలంటే ఫ్రిజ్ ఉష్ణోగ్రతను ఎల్లప్పుడూ సున్నా నుండి ఐదు డిగ్రీల టెంపరేచర్ (0-5°C) మధ్య ఉంచాలి. ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టినప్పటికీ మిగిలిన ఆహారాన్ని కేవలం రెండు రోజుల్లోపు మాత్రమే తినేయాలి. ఎందుకంటే లిస్టెరియా వంటి ప్రమాదకరమైన జెర్మ్స్ రిఫ్రిజిరేటర్ ఉష్ణోగ్రతలో కూడా నెమ్మదిగా పెరుగుతాయి. రెండు రోజులు దాటితే ఇవి మరింత పెరిగి ఆహారాన్ని విషపూరితం చేస్తాయి.
మిగిలిపోయిన ఆహారాన్ని మళ్లీ మళ్లీ వేడి చేస్తున్నారా?
మిగిలిపోయిన ఆహారాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఒకటి కంటే ఎక్కువసార్లు వేడి చేయకూడదు. ఆహారాన్ని ఒకసారి వేడి చేసి, మళ్లీ చల్లబరిచిన ప్రతిసారీ అందులో హానికరమైన బ్యాక్టీరియా పెరగడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది. ఇలా ఒకటి కంటే ఎక్కువసార్లు వేడి చేసినప్పుడు, అందులోని బ్యాక్టీరియాను పూర్తిగా చంపడం చాలా కష్టమవుతుంది. తద్వారా ఆ ఆహారం తిన్న వెంటనే తీవ్ర అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి.