మార్నింగ్ బ్రేక్ ఫాస్ట్లో ఇదొక్కటి తినండి..ఆ తర్వాత జరిగే అద్భుతాలు చూస్తే వావ్ అనాల్సిందే..!
Egg Benefits For Health: గుడ్డును ఒక సంపూర్ణ ఆహారంగా వైద్య నిపుణులు అభివర్ణిస్తారు. మన శరీరానికి అవసరమైన దాదాపు అన్ని రకాల పోషకాలు, విటమిన్లు ఇందులో పుష్కలంగా లభిస్తాయి.
Egg Benefits For Health: ఆరోగ్యకరమైన జీవితానికి రోజూ ఉదయం తినే అల్పాహారమే పునాది. అయితే రోజూ ఇడ్లీ, దోశలు తిని బోర్ కొట్టిందా? అయితే మీ బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఒకే ఒక్క మార్పు చేసుకోండి. ఉదయం పూట ఉడకబెట్టిన గుడ్డును మీ ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే రోజంతా కావాల్సిన సూపర్ ఎనర్జీ మీ సొంతమవుతుంది. అసలు ఉదయాన్నే గుడ్డు తింటే శరీరంలో ఎలాంటి మార్పులు వస్తాయో తెలుసుకుందాం.
పోషకాల గని.. మన ‘గుడ్డు’..
గుడ్డును ఒక సంపూర్ణ ఆహారంగా వైద్య నిపుణులు అభివర్ణిస్తారు. మన శరీరానికి అవసరమైన దాదాపు అన్ని రకాల పోషకాలు, విటమిన్లు ఇందులో పుష్కలంగా లభిస్తాయి. ముఖ్యంగా శారీరక శ్రమ ఎక్కువగా చేసేవారికి, రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉండాలనుకునేవారికి గుడ్డు ఒక సంజీవనిలా పనిచేస్తుంది. ఇందులో ఉండే మేలైన ప్రోటీన్లు కండరాల పుష్టికి ఎంతో దోహదపడతాయి.
కండరాల బలానికి.. ప్రోటీన్ల పండగ..
గుడ్డులో లభించే అధిక-నాణ్యత గల ప్రోటీన్లు శరీరంలోని కణజాలాల నిర్మాణానికి, దెబ్బతిన్న కండరాలను మరమ్మత్తు చేయడానికి అద్భుతంగా తోడ్పడతాయి. ఉదయం అల్పాహారంలో గుడ్డును చేర్చుకోవడం వల్ల కడుపు నిండిన అనుభూతి కలుగుతుంది. దీనివల్ల పదే పదే ఆకలి వేయకుండా ఉండి, జంక్ ఫుడ్స్ వైపు మనసు మళ్లకుండా చూసుకోవచ్చు. తద్వారా బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఇది ఒక ఉత్తమమైన ఎంపికగా మారుతుంది.
ఎముకల పుష్టికి, నరాల శక్తికి తిరుగులేదు..
సూర్యరశ్మి ద్వారా లభించే విటమిన్ D గుడ్డులోనూ సమృద్ధిగా ఉంటుంది. ఇది మనం తినే ఆహారం నుంచి కాల్షియంను శరీరం గ్రహించేలా చేసి ఎముకలను దృఢంగా మారుస్తుంది. అలాగే, నాడీ వ్యవస్థ పనితీరు మెరుగ్గా ఉండాలన్నా, శరీరంలో ఎర్ర రక్త కణాల ఉత్పత్తి సజావుగా సాగాలన్నా విటమిన్ B12 చాలా అవసరం. గుడ్డు ద్వారా లభించే ఈ విటమిన్ శరీరానికి అలసట, నీరసం రాకుండా కాపాడుతుంది.
రక్తహీనతకు చెక్.. రోగనిరోధక శక్తికి బూస్ట్..
శరీరంలోని అన్ని భాగాలకు ఆక్సిజన్ను చేరవేయడంలో ఐరన్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఐరన్ లోపం వల్ల వచ్చే రక్తహీనత సమస్యకు గుడ్డు చక్కని పరిష్కారం చూపుతుంది. దీనితో పాటు ఇందులో ఉండే 'సెలీనియం' అనే శక్తివంతమైన యాంటీఆక్సిడెంట్ జ్ఞాపకశక్తిని మెరుగుపరుస్తుంది. థైరాయిడ్ గ్రంధి పనితీరును నియంత్రించడంతో పాటు శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని కొండంత పెంచుతుంది.
రోజుకు ఎన్ని గుడ్లు తినాలి?
సాధారణంగా ఆరోగ్యంగా ఉన్న వ్యక్తి రోజుకు ఒకటి లేదా రెండు గుడ్లు నిరభ్యంతరంగా తీసుకోవచ్చని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. చాలా మంది గుడ్డులోని పచ్చసొనను పక్కన పడేస్తుంటారు, కానీ అసలైన పోషకాలు అందులోనే దాగున్నాయి. కాబట్టి పచ్చసొనతో కలిపి తినడమే శ్రేయస్కరం. ఒకవేళ గుడ్లు తినని వారైతే.. వీటికి ప్రత్యామ్నాయంగా శనగలు వంటి పప్పుధాన్యాలను ఉడకబెట్టుకుని తిన్నా మంచి ఫలితం ఉంటుంది.
మారిన జీవనశైలిలో ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడం ఒక సవాలుగా మారింది. ఇలాంటి తరుణంలో ఉదయం తీసుకునే అల్పాహారంలో ఒక గుడ్డును చేర్చుకోవడం ద్వారా గుండె ఆరోగ్యం నుంచి కండరాల దృఢత్వం వరకు అన్ని రకాల ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. కాబట్టి ఆలస్యం చేయకుండా రేపటి నుంచే మీ బ్రేక్ఫాస్ట్లో ‘వెరీ గుడ్డు’ను భాగం చేసుకోండి, సంపూర్ణ ఆరోగ్యాన్ని మీ సొంతం చేసుకోండి.