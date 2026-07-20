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Empty Stomach Water: ఉదయాన్నే నీళ్లు తాగితే రోగాలు నయమవుతాయా? అపోహలపై డాక్టర్ల క్లారిటీ!

Empty Stomach Water: ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో నీళ్లు తాగడం వల్ల కలిగే అసలైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటి?

Arun Chilukuri
Published on: 20 July 2026 12:17 PM IST
Empty Stomach Water
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Empty Stomach Water: ఉదయాన్నే నీళ్లు తాగితే రోగాలు నయమవుతాయా? అపోహలపై డాక్టర్ల క్లారిటీ!

Empty Stomach Water: ఉదయాన్నే నిద్రలేవగానే ఖాళీ కడుపుతో నీళ్లు తాగడం మంచిదని మన పెద్దలు చెబుతుంటారు. అయితే దీని వెనుక ఉన్న అసలైన ఆరోగ్య రహస్యాలు, అలాగే సోషల్ మీడియాలో ప్రచారమవుతున్న అపోహలపై వైద్య నిపుణులు స్పష్టతనిచ్చారు.

మనం రాత్రి పడుకున్న తర్వాత దాదాపు 6 నుండి 8 గంటల పాటు శరీరానికి ఎలాంటి నీరు అందదు. దీనివల్ల ఉదయ సమయానికి శరీరం స్వల్పంగా నిర్జలీకరణం (Dehydration)కు గురవుతుంది. అందుకే, నిద్రలేవగానే 1 లేదా 2 గ్లాసుల నీరు తాగడం వల్ల శరీరానికి వెంటనే జలసమృద్ధి (Hydration) కలిగి, అవయవాలు చురుగ్గా పనిచేయడం ప్రారంభిస్తాయి. ఇది జీర్ణవ్యవస్థను శుభ్రపరచడంతో పాటు మలబద్ధకం సమస్యను నివారిస్తుంది. అలాగే బాడీ టెంపరేచర్‌ను సమతుల్యంగా ఉంచుతూ.. మూత్రపిండాల ద్వారా శరీరంలోని వ్యర్థాలను బయటకు పంపడానికి సహాయపడుతుంది.

ఖాలీ కడుపుతో నీళ్లు తాగితే అన్ని రోగాలూ నయమవుతాయంటూ సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారంలో ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని వైద్యులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. నీరు తాగడం మంచి అలవాటే కానీ.. ఇది ఏ వ్యాధికీ సంపూర్ణ చికిత్స కాదు. కేవలం ఉదయాన్నే నీళ్లు తాగడం వల్లే బరువు తగ్గిపోవడం, మధుమేహం (Diabetes) అదుపులోకి రావడం లేదా క్యాన్సర్ వంటి తీవ్ర వ్యాధులు నయమవడం సాధ్యం కాదని నిర్మొహమాటంగా చెబుతున్నారు.

సాధారణంగా ఉదయం పూట 1 లేదా 2 గ్లాసుల నీరు తాగడం సరిపోతుంది. ఆ తర్వాత రోజంతా దాహాన్ని బట్టి నీరు తీసుకోవాలి. అయితే, కింది సమస్యలు ఉన్నవారు వైద్యుల సలహా లేకుండా ఒకేసారి ఎక్కువ మొత్తంలో నీరు తాగడం అస్సలు మంచిది కాదని హెచ్చరిస్తున్నారు.

మూత్రపిండాల (కిడ్నీ) సమస్యలు ఉన్నవారు

గుండె జబ్బులు (Heart Diseases) ఉన్నవారు

శరీరంలో నీటి పరిమాణాన్ని నియంత్రించాల్సిన ఇతర అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు.

నిజమైన ఆరోగ్యం కేవలం నీళ్లతోనే సాధ్యం కాదు. పరిపూర్ణ ఫిట్‌నెస్ కోసం నిద్రలేచిన వెంటనే తగినంత నీరు తాగాలి. ఆ తర్వాత 15-20 నిమిషాల పాటు తేలికపాటి వ్యాయామం లేదా వాకింగ్ చేయాలి. అనంతరం తాజా పండ్లు, కూరగాయలతో కూడిన పోషకమైన అల్పాహారం (Breakfast) తీసుకోవాలి. సోషల్ మీడియాలో వచ్చే ప్రతి చిట్కాను గుడ్డిగా నమ్మకుండా, ఏదైనా కొత్త ఆరోగ్య నియమాన్ని పాటించే ముందు ఫ్యామిలీ డాక్టర్‌ను సంప్రదించడం ఎల్లప్పుడూ శ్రేయస్కరం.

Empty StomachWater BenefitsDrinking Water In Morning
Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

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