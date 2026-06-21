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Health Tips: రాత్రి పడుకునే ముందు ఇలా చేశారనుకోండి.! ఇక కుంభకర్ణుడి నిద్రే..

Health Tips: రాత్రి నిద్రపోవడానికి ముందు యాలకుల పొడి కలిపిన గోరువెచ్చని పాలు తాగితే హాయిగా నిద్ర పడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

Ravi
By Ravi
Published on: 21 Jun 2026 11:31 AM IST
Health Tips
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Health Tips: రాత్రి పడుకునే ముందు ఇలా చేశారనుకోండి.! ఇక కుంభకర్ణుడి నిద్రే..

Health Tips: ప్రస్తుత ఆధునిక జీవనశైలి, గంటల తరబడి స్మార్ట్‌ఫోన్ల వాడకం, విపరీతమైన మానసిక ఒత్తిడి కారణంగా చాలామంది తీవ్రమైన నిద్రలేమి సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. రాత్రిళ్లు పడకపైకి చేరినా గంటల తరబడి నిద్ర పట్టక అవస్థలు పడుతుంటారు. ఈ సమస్యను అధిగమించడానికి మన ఇంట్లో సులభంగా దొరికే సహజసిద్ధమైన పదార్థాలతోనే అద్భుతమైన చెక్ పెట్టవచ్చని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. రాత్రి పడుకునే ముందు గోరువెచ్చని పాలలో కొద్దిగా యాలకుల పొడి కలుపుకుని తాగితే రాత్రంతా ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా హాయిగా నిద్ర పడుతుందని సూచిస్తున్నారు.

రాత్రిళ్లు యాలకుల పొడి కలిపిన పాలు తాగడం వల్ల శరీరంలో ఎన్నో మార్పులు జరుగుతాయని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. ఇలా యాలకుల పాలు తాగినప్పుడు 'ట్రిప్టోఫాన్' అనే ముఖ్యమైన అమినో ఆమ్లం, అలాగే 'సెరోటోనిన్' అనే హార్మోన్ విడుదలవుతాయని చెబుతున్నారు. యాలకుల్లో ఉండే ఔషధ గుణాలు నాడీ వ్యవస్థను ప్రశాంతంగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. రోజంతా పేరుకుపోయిన మానసిక ఒత్తిడి, ఆందోళన, అలసటను ఇవి సమర్థవంతంగా తగ్గించి, మనసుకు అద్భుతమైన ప్రశాంతతను చేకూరుస్తాయి. మెదడు ఎప్పుడైతే ఇలా ప్రశాంత స్థితికి చేరుకుంటుందో అప్పుడు ఆటోమేటిక్‌గా మనకు చాలా హాయిగా, గాఢమైన నిద్ర పడుతుందని వైద్యులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

కేవలం నిద్రలేమిని దూరం చేయడం మాత్రమే కాదు, యాలకులతో కూడిన పాలు తాగడం వల్ల మరెన్నో అద్భుతమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా కలుగుతాయి. సుగంధ ద్రవ్యాల రారాణిగా పిలిచే యాలకుల్లో అనేక రకాల పోషకాలు, విటమిన్లు, శరీరానికి మేలు చేసే శక్తివంతమైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా నిండి ఉంటాయి. ఇవి మన జీర్ణవ్యవస్థను మెరుగుపరిచి, రాత్రి తిన్న ఆహారం సులభంగా జీర్ణమయ్యేలా చేస్తాయి. తరచుగా వేధించే కడుపు ఉబ్బరం, అజీర్తి, గ్యాస్ సమస్యల నుంచి ఈ పాలు తక్షణ ఉపశమనం కలిగిస్తాయని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. అంతేకాకుండా, యాలకుల్లో ఉండే యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గుణాల వల్ల శరీరంలో వాపులు తగ్గడంతో పాటు వివిధ రకాల ఇన్ఫెక్షన్ల బారి నుంచి కూడా మనల్ని రక్షిస్తాయి. కాబట్టి రాత్రి పడుకునే ముందు ఈ యాలకుల పాలు తాగడాన్ని ఒక ఆరోగ్యకరమైన దినచర్యగా మార్చుకోవడం ఎంతో ఉత్తమం.

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Ravi

Ravi

2017లో వెబ్ జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్స్‌లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్ మీడియాలో 7 ఏళ్ళకుపైగా అనుభవం ఉంది. ట్రెండింగ్, బిజినెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణకు సంబంధించి బ్రేకింగ్ కంటెంట్ రాస్తుంటాను.

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