‘డాన్సింగ్ విత్ జాయ్’: భయాలపైన అభిరుచి సాధించిన విజయం.. క్యాన్సర్ విజేత ఆనంద శంకర్ జయంత్ స్ఫూర్తిదాయక ప్రయాణం!
క్యాన్సర్ను జయించి, భరతనాట్య నర్తకిగా రాణిస్తున్న ఆనంద శంకర్ జయంత్ రాసిన ‘డాన్సింగ్ విత్ జాయ్’ పుస్తక విశేషాలు ఇక్కడ చదవండి.
Ananda Shankar Jayant: జీవితంలో విజయం సాధించిన వారి ప్రయాణాలు కొన్ని అయితే, అడుగడుగునా ఎదురైన కష్టాలను దృఢ సంకల్పంతో ఎదుర్కొని నిలిచిన వారి గాథలు మరికొన్ని. అలాంటి ఒక అద్భుతమైన, స్ఫూర్తిదాయక ప్రయాణమే ప్రముఖ భరతనాట్య నర్తకి, ప్రభుత్వ ఉన్నతోద్యోగి, పారిశ్రామికవేత్త మరియు క్యాన్సర్ విజేత ఆనంద శంకర్ జయంత్ జీవితం. ఆమె రాసిన ‘డాన్సింగ్ విత్ జాయ్’ (Dancing with Joy) పుస్తకం ఆధారంగా, జీవిత పరమార్థం మరియు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా ఆనందాన్ని ఎలా ఎంచుకోవచ్చో వివరించే ప్రత్యేక కథనం.
నాట్యమే నా శ్వాస.. నా గొప్ప బలం:
ఆనంద శంకర్ జయంత్ తన జీవితంలో ఒకే సమయంలో భిన్నమైన పాత్రలను సమర్థవంతంగా పోషించారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలోని పని ఒత్తిడిని తట్టుకోవడంలో అయినా, ‘నాట్యారంభ’, ‘कुट्टी కహానీ’ వంటి వినూత్న కార్యక్రమాలను ప్రారంభిస్తూ పారిశ్రామిక జీవితంలోని అనిశ్చితులను అధిగమించడంలో అయినా ఆమెకు నాట్యమే శ్రీరామరక్షగా నిలిచింది.
తన జీవితంలోకి క్యాన్సర్ ప్రవేశించిన క్షణాన్ని గుర్తుచేసుకుంటూ.. "నాకు క్యాన్సర్ అని తెలిసినప్పుడు నేను ఒకే విషయం అనుకున్నాను.. నా జీవితంలో ‘సి’ (Cancer) కి చోటు లేదు, కేవలం ‘డి’ (D) కి మాత్రమే చోటుంది. ఇక్కడ డి అంటే డాన్సర్" అని ఆమె ఎంతో ధైర్యంగా పంచుకున్నారు. ఈ పుస్తకాన్ని రాయాలనే ఆలోచన ఎన్నో ఏళ్లుగా ఉన్నప్పటికీ, క్యాన్సర్పై సాధించిన విజయం, తన ప్రసంగాలకు లభించిన అపూర్వ స్పందన తర్వాతే దీనికి సరైన సమయం వచ్చిందని ఆమె భావించారు.
ఆనందం అనేది మనం తీసుకునే నిర్ణయం:
పుస్తకం శీర్షికకు తగ్గట్టుగానే ‘ఆనందం’ అనే అంశంపై ఆమెకు స్పష్టమైన దృక్పథం ఉంది. ఆనందం అనేది కేవలం ఒక తాత్కాలిక భావోద్వేగం కాదని, అది మనం స్పృహతో తీసుకునే ఒక నిర్ణయమని ఆమె నమ్ముతారు. జీవితంలో వచ్చే పెద్ద పెద్ద విజయాలలోనే కాకుండా, రోజువారీ జీవితంలోని చిన్న చిన్న క్షణాలలో కూడా ఆనందాన్ని వెతుక్కోవడమే అసలైన ఎంపిక. ఆ సానుకూల దృక్పథమే మనిషిని ఎలాంటి ప్రతికూల పరిస్థితుల నుంచైనా బయటకు తీసుకువస్తుంది.
నివారణ ఆరోగ్య సంరక్షణపై ప్రత్యేక సందేశం:
క్యాన్సర్ లాంటి మహమ్మారితో పోరాటం చేసిన తర్వాత స్వీయ సంరక్షణ (Self-care) పట్ల ఆనంద ఆలోచనా విధానం పూర్తిగా మారింది. వ్యాధి ముదిరే వరకు వేచి చూడకుండా, ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆమె సూచిస్తున్నారు. "కుటుంబంలో పుట్టినరోజులు, పెళ్లిరోజులు, దీపావళి పండుగలకు ఇచ్చే కానుకలతో పాటు మీ భాగస్వామికి, పిల్లలకు లేదా పెద్దలకు ఒక ‘హెల్త్ చెకప్ / డయాగ్నోస్టిక్ గిఫ్ట్’ ఇవ్వండి. అందరూ కలిసి వెళ్లి ఈ పరీక్షలు చేయించుకోవడం కుటుంబ ఆరోగ్యానికి ఎంతో ముఖ్యం" అని ఆమె పిలుపునిచ్చారు.
క్యాన్సర్ అనేది మనిషికి మరణాన్ని చాలా దగ్గరగా చూపిస్తుందని, ఆ జ్ఞానమే జీవితంలోని అనవసర ప్రతికూలతలను పక్కనపెట్టి, కేవలం మంచి మరియు ఉత్తమమైన వాటిపై దృష్టి పెట్టేలా చేస్తుందని ఆమె అంటారు.
మహిళలకు ఇచ్చే సందేశం: అభిరుచే మీ ధైర్యం!
ఆశయాలను సాకారం చేసుకోవడానికి సంకోచించే లేదా ఓటమికి భయపడే మహిళలకు ఆనంద శంకర్ ఒకే ఒక సలహా ఇస్తున్నారు. ఏదైనా రంగంపై మనకున్న బలమైన అభిరుచి (Passion) మాత్రమే మనలోని భయాన్ని, ఎదురుదెబ్బలను అధిగమించడానికి సహాయపడుతుంది. మనం అడుగు ముందుకు వేయడానికి భయపడే ఏ సందర్భంలోనైనా, మనలోని ఆసక్తే మన చేయి పట్టుకుని అడ్డంకులను దాటిస్తుంది.
‘డాన్సింగ్ విత్ జాయ్’ అనేది కేవలం ఒక వ్యక్తి ఆత్మకథ మాత్రమే కాదు; జీవితం ఎన్ని పరీక్షలు పెట్టినప్పటికీ, అపజయాల భయాన్ని వీడి, ఒక్కో అడుగు వేస్తూ ఆశను, దృఢత్వాన్ని మరియు ఆనందాన్ని ఎలా సొంతం చేసుకోవాలో నేర్పే ఒక అద్భుత జీవన మార్గదర్శి.