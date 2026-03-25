Mokshith
Published on: 25 March 2026 12:10 PM IST
Food: ఎన్ని ర‌కాల కూర‌లున్నా స‌రే చివ‌రికి పెరుగు ఉంటేనే సంపూర్ణ భోజ‌నం అవుతుంది. అన్నంలోనే కాకుండా పెరుగును నేరుగా కూడా తింటుంటారు. అయితే ఇలా తినేప్పుడు పెరుగులో చ‌క్కెర క‌లుపుకోవాలా లేదా ఉప్పు క‌లుపుకోవాలా.? అన్న సందేహం వ‌స్తుంది.

పెరుగు ఎందుకు ఆరోగ్యానికి మంచిది?

పెరుగు (Curd / Yogurt) ఒక పోషకాహార పదార్థం. ఇందులో శరీరానికి అవసరమైన అనేక పోషకాలు ఉంటాయి.

పెరుగులో ముఖ్యంగా కాల్షియం – ఎముకలు బలంగా ఉండేందుకు, ప్రోటీన్ – కండరాల ఆరోగ్యానికి, విటమిన్ B12 – నాడీ వ్యవస్థకు, ప్రోబయోటిక్స్ – కడుపు ఆరోగ్యానికి మంచివి. ఈ మంచి బ్యాక్టీరియా జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తాయి. అలాగే రోగనిరోధక శక్తిని కూడా పెంచుతాయి.

చక్కెరతో పెరుగు తింటే ఏమవుతుంది?

కొంతమందికి పెరుగు పుల్లగా అనిపిస్తుంది. అందుకే చాలామంది చక్కెర కలిపి తీపి పెరుగుగా తింటారు. చక్కెర కలిపితే రుచి మరింత బాగుంటుంది, తీపి ఇష్టపడేవారికి బెస్ట్ ఆప్ష‌న్‌గా చెప్పొచ్చు. కేలరీలు ఎక్కువగా లభిస్తాయి.

ఎక్కువ శక్తి అవసరమయ్యే వారికి ఇది కొంతవరకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. అయితే ఇందులో ఒక సమస్య ఉంది. చాలా ఎక్కువగా చక్కెర తింటే ఆరోగ్యానికి హానికరం. అధిక చక్కెర తిన‌డం వ‌ల్ల బరువు పెరగడం,

డయాబెటిస్ ప్రమాదం, దంతాల‌ సమస్యలు, శరీరంలో చక్కెర స్థాయి పెరగడం వంటి స‌మ‌స్య‌లు వ‌స్తాయి. చ‌క్కెర‌కు బ‌దులుగా తేనె క‌లుపుకుంటే మంచిది.

ఉప్పుతో పెరుగు తింటే ఏమవుతుంది?

కొంతమంది పెరుగులో చిటికెడు ఉప్పు వేసుకుని తింటారు. కొన్ని సందర్భాల్లో దీనిలో జీలకర్ర పొడి, దోసకాయ ముక్కలు, క్యారెట్, బీట్‌రూట్ వంటి కూరగాయలు కూడా కలుపుతారు. ఇలా తింటే రుచికరంగా ఉంటుంది. జీర్ణక్రియకు కూడా మంచిగా పనిచేస్తుంది. అయితే ఉప్పు వల్ల సోడియం స్థాయి పెరుగుతుంది. ఉప్పు ఎక్కువ‌గా తీసుకుంటే.. రక్తపోటు పెరగడం, గుండె సంబంధిత సమస్యలు, నీరు నిల్వ ఉండడం వంటి స‌మ‌స్య‌లు వ‌స్తాయి.

ఎలా తిన్నా ఒకే ప్ర‌యోజ‌నాలు

పెరుగు చక్కెరతో తిన్నా, ఉప్పుతో తిన్నా పెరుగు ముఖ్యమైన ప్రయోజనాలు మారవు. రెండింట్లోనూ లభించే ప్రయోజనాలు జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది, కడుపు ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, శరీరానికి ప్రోటీన్ లభిస్తుంది, రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. అందుకే పెరుగు రోజూ ఆహారంలో భాగం చేసుకోవ‌డం చాలా మంచిది.

గ‌మ‌నిక‌: పైన తెలిపిన విష‌యాలు కేవ‌లం ప్రాథ‌మిక స‌మాచారం మేర‌కు మాత్ర‌మే. ఇవి వైద్యుల సూచ‌న‌ల‌కు ప్ర‌త్యామ్నాయం కాద‌ని గుర్తించాలి. ఆరోగ్యానికి సంబంధించి వైద్యుల సూచ‌న‌లు పాటించ‌డ‌మే మంచిది.

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

