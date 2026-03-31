Published on: 31 March 2026 5:04 PM IST
Cold Myth: చాలామంది చల్లటి నీరు తాగితే వెంటనే జలుబు వస్తుందని నమ్ముతుంటారు. ఇంట్లో పెద్దలు కూడా “చల్లటి నీరు తాగొద్దు, జలుబు చేస్తుంది” అని చెబుతుంటారు. కానీ వైద్య నిపుణుల ప్రకారం ఇది పూర్తిగా నిజం కాదు. జలుబు రావడానికి చ‌ల్ల‌టి నీటికి సంబంధం లేద‌ని అంటున్నారు.

జలుబు రావడానికి అసలు కారణం ఏమిటి?

జలుబు, ఫ్లూ వంటి వ్యాధులు వైరస్‌ల వల్ల వస్తాయి. ఈ వైరస్‌లు సాధారణంగా గాలి ద్వారా ఒకరి నుంచి మరొకరికి వ్యాపిస్తాయి. జలుబు ఉన్న వ్యక్తి దగ్గినప్పుడు లేదా తుమ్మినప్పుడు చిన్న చిన్న నీటి తుంపర్లు గాలిలోకి వెళ్తాయి. వాటిలో వైరస్‌లు ఉంటాయి. ఆ గాలిని మరో వ్యక్తి పీల్చితే అతనికి కూడా జలుబు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి జలుబు రావడానికి చల్లటి నీరు కారణం కాదు.

వస్తువుల ద్వారా కూడా వైరస్ వ్యాపిస్తుంది

జలుబు ఉన్న వ్యక్తి తుమ్మినప్పుడు లేదా దగ్గినప్పుడు తుంపర్లు కొన్ని వస్తువులపై పడవచ్చు. ఉదాహరణకు టేబుల్, డోర్ హ్యాండిల్, మొబైల్ వంటి వాటిపై పడే అవకాశం ఉంటుంది. ఆ వస్తువులను మరొకరు తాకి, అదే చేత్తో ముక్కు, నోరు లేదా కళ్లను తాకితే వైరస్ శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఈ విధంగా కూడా జలుబు వ్యాపిస్తుంది. అందుకే చేతులు తరచుగా కడుక్కోవడం చాలా ముఖ్యం.

చల్లటి నీరు తాగితే నిజంగా ఏమవుతుంది?

చల్లటి నీరు తాగడం వల్ల జలుబు వస్తుందని ఎలాంటి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవు. నిజానికి క్రీడాకారులు, ఫిట్‌నెస్ ట్రైనింగ్ చేసే వారు చాలా సందర్భాల్లో చల్లటి నీరు తాగుతుంటారు. అది శరీర ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. అయినప్పటికీ వారికి జలుబు ఎక్కువగా వస్తుందనే విషయం కని పించదు. కాబట్టి చల్లటి నీరు తాగితే జలుబు వస్తుంది అనే భావన ఒక అపోహ మాత్రమే.

చలికాలంలో జలుబు ఎందుకు ఎక్కువగా వస్తుంది?

చలికాలంలో జలుబు కేసులు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. దీనికి కారణం చల్లటి నీరు కాదు. ఆ కాలంలో గాలి పొడిగా మారుతుంది. దీంతో దగ్గు, తుమ్ము సమయంలో వచ్చే తుంపర్లు గాలిలో ఎక్కువసేపు తేలుతూ ఉంటాయి. వైరస్‌లు కూడా ఆ పరిస్థితుల్లో ఎక్కువగా జీవించగలుగుతాయి. అందుకే ఆ కాలంలో ఇన్‌ఫెక్షన్ త్వరగా వ్యాపిస్తుంది.

కాలుష్యం, దగ్గరగా ఉండటం కూడా కారణం

చలికాలంలో చాలామంది బయటకు వెళ్లకుండా ఇంట్లోనే ఎక్కువసేపు ఉంటారు. కుటుంబ సభ్యులంతా ఒకేచోట దగ్గరగా ఉండటం వల్ల వైరస్ ఒకరి నుంచి మరొకరికి త్వరగా వ్యాపిస్తుంది. మరోవైపు ఈ కాలంలో గాలి కాలుష్యం కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాలుష్య కణాలు శ్వాసనాళాల్లోకి చేరి వాటిని ప్రభావితం చేస్తాయి. దీంతో ఇన్‌ఫెక్షన్ వచ్చే అవకాశం పెరుగుతుంది. ఇప్పటికే ఆస్థమా వంటి సమస్యలు ఉన్నవారికి చలి వాతావరణంలో లక్షణాలు మరింత తీవ్రంగా అనిపించవచ్చు.

మొత్తానికి చెప్పాలంటే చల్లటి నీరు తాగడం వల్ల జలుబు వస్తుందని చెప్పడం శాస్త్రీయంగా సరైనది కాదు. జలుబుకు ప్రధాన కారణం వైరస్‌లు మాత్రమే. శుభ్రత పాటించడం, చేతులు కడుక్కోవడం, జలుబు ఉన్నవారికి దూరంగా ఉండడం వంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఇన్‌ఫెక్షన్ ప్రమాదాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు.

గ‌మ‌నిక‌: పైన తెలిపిన విష‌యాల‌ను వైద్యుల సూచ‌న‌ల‌కు ప్ర‌త్యామ్నాయంగా భావించ‌కూడ‌దు. ఆరోగ్యానికి సంబంధించి వైద్యుల స‌ల‌హాలు పాటించ‌డ‌మే ఉత్త‌మం.

2015లో జ‌ర్న‌లిజం స్కూల్ ద్వారా నా కెరీర్‌ను ప్రారంభించాను. అనంత‌రం 2016 నుంచి ప‌లు మీడియా సంస్థ‌ల్లో ప‌నిచేశాను. మొద‌ట ప్రింట్ ఆ త‌ర్వాత డిజిట‌ల్‌లో క‌లిపి మొత్తం 10 ఏళ్ల అనుభ‌వం ఉంది. నేను ఎక్కువ‌గా లైఫ్‌స్టైల్‌, అంత‌ర్జాతీయం, టెక్నాల‌జీ, బిజినెస్‌, ఆస్ట్రాల‌జీకి సంబంధించి వార్త‌లు రాస్తుంటాను.

