Watermelon: మధుమేహం ఉన్నవారు పుచ్చకాయ తినవచ్చా?
Watermelon: వేసవిలో పుచ్చకాయలు విరివిగా లభిస్తాయి. శరీరానికి చల్లదనం ఇచ్చే ఈ ఫలాన్ని చాలామంది ఇష్టంగా తీసుకుంటారు. అయితే మధుమేహం ఉన్నవారు పుచ్చకాయ తినవచ్చా? తింటే ఎంత పరిమాణంలో తీసుకోవాలి? అనే సందేహాలు సాధారణంగా ఎదురవుతుంటాయి.
మధుమేహం ఉన్నవారు పుచ్చకాయ తినవచ్చు, కానీ పరిమితంగా మరియు పరిమాణాన్ని జాగ్రత్తగా నియంత్రిస్తూ తీసుకోవాలి. పుచ్చకాయలో సుమారు 92 శాతం నీరు ఉండటం వల్ల ఇది శరీరానికి తేమను అందించే ఫలంగా ఉంటుంది. ఇందులో విటమిన్ ఏ, సీ, బి6, పొటాషియం, మెగ్నీషియం వంటి పోషకాలు, లైకోపిన్ వంటి ప్రతిఆక్సీకరణ పదార్థాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. తీపిగా ఉన్నప్పటికీ, సరైన పరిమాణంలో తీసుకుంటే మధుమేహ రోగులకు ఇది సురక్షితమే.
గ్లైసెమిక్ సూచీ మరియు గ్లైసెమిక్ లోడ్
పుచ్చకాయ గ్లైసెమిక్ సూచీ సుమారు 72 ఉండటం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు త్వరగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే గ్లైసెమిక్ లోడ్ మాత్రం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది — 100 గ్రాములకు కేవలం 2 మాత్రమే. అధిక నీటి శాతం, తక్కువ కార్బోహైడ్రేట్లు ఉండటం వల్ల చిన్న పరిమాణంలో తీసుకుంటే రక్తంలో చక్కెరపై ప్రభావం తక్కువగా ఉంటుంది.
ఎంత పరిమాణంలో తీసుకోవాలి?
మధుమేహ రోగులు ఒక్కసారి 100–150 గ్రాములు (సుమారు ఒక కప్పు ముక్కలు) వరకు పుచ్చకాయ తీసుకోవచ్చు. ఈ పరిమాణంలో 11–15 గ్రాముల వరకు కార్బోహైడ్రేట్లు ఉంటాయి. ఇది శరీరానికి తగినంత తేమను అందించడంతో పాటు, చక్కెర స్థాయిలపై పెద్దగా ప్రభావం చూపదు. భోజనం వెంట కాకుండా మధ్యలో తినడం మంచిది.
ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు
పుచ్చకాయ మధుమేహ రోగులకు పలు ప్రయోజనాలు ఇస్తుంది:
• తేమ: వేసవిలో ఢీ హైడ్రేషన్ రాకుండా కాపాడుతుంది.
• గుండె ఆరోగ్యం: లైకోపిన్, సిట్రులిన్ రక్తపోటు తగ్గించడంలో, గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి.
• ప్రతిఆక్సీకరణ గుణాలు: శరీరంలో ఒత్తిడిని తగ్గించి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతాయి.
• తక్కువ కేలరీలు: 100 గ్రాములకు సుమారు 30 కేలరీలు మాత్రమే ఉండటం వల్ల బరువు నియంత్రణకు సహాయపడుతుంది.
జాగ్రత్తలు
పుచ్చకాయను తీసుకునేటప్పుడు కొన్ని విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి:
• తిన్న తర్వాత రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను పరిశీలించాలి.
• అధికంగా తినకూడదు, ఇతర అధిక కార్బోహైడ్రేట్ ఆహారాలతో కలిపి తీసుకోకూడదు.
• వ్యక్తిగత ఆహార నియమాల కోసం వైద్యుల సలహా తీసుకోవడం మంచిది.
మొత్తానికి, మధుమేహ రోగులు పుచ్చకాయను పూర్తిగా మానాల్సిన అవసరం లేదు. సరైన పరిమాణంలో, సమతుల్య ఆహారంలో భాగంగా తీసుకుంటే ఇది వేసవిలో శరీరానికి తేమనిచ్చే ఆరోగ్యకరమైన ఎంపిక. పరిమితి పాటించడం, జాగ్రత్తగా తినడం ద్వారా రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రణలో ఉంచుకోవచ్చు.