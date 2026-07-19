Monsoon: వర్షాకాలంలో కుటుంబ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే చిట్కాలు
Monsoon: వర్షాకాలపు జలుబు, జ్వరాల నుండి రక్షణ పొందడానికి బాదంపప్పులు మరియు సమతుల్య పోషకాహారం ఎలా సహాయపడతాయో నిపుణుల మాటల్లో తెలుసుకోండి.
Monsoon: వర్షాకాలం రాకతో వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా మారినప్పటికీ, దానితో పాటే జలుబు, దగ్గు, జ్వరాలు వంటి కాలానుగుణ అనారోగ్యాలు కూడా వస్తాయి. ఇంట్లోని చిన్న పిల్లల నుండి పెద్దల వరకు అందరి రోగనిరోధక శక్తికి (Immunity) ఈ కాలం ఒక పరీక్ష లాంటిది. ఈ ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడకుండా ఉండటానికి ముందస్తు జాగ్రత్తగా సమతుల్య ఆహారం మరియు చురుకైన జీవనశైలిని అలవర్చుకోవడం ఎంతో అవసరం. ఈ సీజన్లో మన శరీరాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి బాదంపప్పులు, తృణధాన్యాలు, లీన్ ప్రోటీన్లు వంటి సూపర్ఫుడ్స్ ఎలా సహాయపడతాయో నిపుణులు మరియు ప్రముఖ నటి సోహా అలీ ఖాన్ పంచుకున్న వివరాలు ఇక్కడ చూద్దాం.
ఆరోగ్య నిపుణుల సలహాలు:
బాదంపప్పులతో సులభమైన రక్షణ: న్యూట్రిషన్ అండ్ వెల్నెస్ కన్సల్టెంట్ షీలా కృష్ణస్వామి మాట్లాడుతూ, వర్షాకాలంలో మన శరీర రక్షణ వ్యవస్థ సవాలును ఎదుర్కొంటుందని పేర్కొన్నారు. మనం రోజూ తీసుకునే ఆహారంలో బాదంపప్పులను చేర్చుకోవడం ద్వారా శరీరానికి విటమిన్ ఇ, పాలీఫెనాల్స్ వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు లభిస్తాయి. ఇవి రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.
సమతుల్య ఆహారమే శ్రీరామరక్ష: మాక్స్ హెల్త్కేర్ (న్యూఢిల్లీ) డైటెటిక్స్ రీజినల్ హెడ్ రితికా సమద్దార్ నిపుణుల అభిప్రాయాన్ని పంచుకుంటూ, కాలానుగుణ మార్పుల వల్ల వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్ల నుండి రక్షణ పొందడానికి పోషకాలు అధికంగా ఉండే ఆహారంపై దృష్టి పెట్టాలని సూచించారు. రోగనిరోధక శక్తికి అవసరమైన జింక్, రాగి, ఇనుము వంటి కీలకమైన 24 పోషకాలను బాదంపప్పులు సహజంగానే అందిస్తాయి. వీటితో పాటు తృణధాన్యాలు, లీన్ ప్రొటీన్లను రోజువారీ మెనూలో చేర్చుకోవడం ఉత్తమం.
నటి సోహా అలీ ఖాన్ జీవనశైలి:
ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటి సోహా అలీ ఖాన్ ఈ సీజన్లో తన కుటుంబ ఆరోగ్యం గురించి మాట్లాడుతూ, "వర్షాకాలంలో వచ్చే మార్పులు మన శక్తి స్థాయిలను, ఆరోగ్యాన్ని త్వరగా ప్రభావితం చేస్తాయి. అందుకే నేను నా భోజనం సమతుల్యంగా ఉండేలా చూసుకుంటాను. నా దినచర్యలో బాదంపప్పులు ఎల్లప్పుడూ భాగమై ఉంటాయి. ఇవి తీరిక లేని రోజుల్లో శక్తిని నిలబెట్టుకోవడానికి మరియు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి ఎంతో తోడ్పడతాయి. నా కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా ఈ అలవాటును తప్పక పాటించేలా చూస్తాను" అని పంచుకున్నారు.
ఈ వర్షాకాలంలో ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడకుండా, కుటుంబం మొత్తానికి సంపూర్ణ శ్రేయస్సును అందించడానికి బాదంపప్పుల వంటి సరళమైన, ఆలోచనాత్మకమైన సూపర్ఫుడ్స్ను మీ ఆహారంలో భాగం చేసుకోండి.