Best Places To Visit In July: జూలైలో పర్యటించడానికి బెస్ట్ ప్లేసెస్ ఇవే.. వర్షాల భయం లేకుండా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు!
Best Places To Visit In July: జూలై నెలలో భారతదేశంలో పర్యటించడానికి వాతావరణం అనుకూలించే టాప్ 6 పర్యాటక ప్రాంతాల వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
Best Places To Visit In July: భారతదేశంలో జూలై నెల అంటేనే వర్షాకాలం గుర్తుకు వస్తుంది. విస్తారంగా కురిసే భారీ వర్షాలు తరచూ మన ప్రయాణ ప్రణాళికలను దెబ్బతీస్తుంటాయి. అయితే, జూలైలో కూడా వర్షాల ప్రభావం చాలా తక్కువగా ఉండి, ప్రయాణానికి ఎంతో అనుకూలంగా ఉండే కొన్ని అద్భుతమైన ప్రాంతాలు మన దేశంలో ఉన్నాయి. ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం, తేటగా ఉండే ఆకాశం, అద్భుతమైన ప్రకృతి దృశ్యాలు మరియు గొప్ప సాంస్కృతిక అనుభూతులను అందించే ఆ టాప్ 6 పర్యాటక ప్రదేశాల వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
1. లేహ్-లడఖ్ (Ladakh)
జూలై నెలలో సందర్శించడానికి లేహ్-లడఖ్ అత్యంత అనుకూలమైన ప్రదేశం. ఇది 'రైన్-షాడో' (వర్షపాతం తక్కువగా ఉండే) ప్రాంతంలో ఉండటం వల్ల ఇక్కడ వర్షాలు చాలా అరుదుగా కురుస్తాయి. ఈ సమయంలో ఇక్కడి రహదారులు ప్రయాణానికి తెరిచి ఉంటాయి. పగటిపూట వాతావరణం ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది.
ప్యాంగాంగ్ సరస్సును సందర్శించడం, నుబ్రా వ్యాలీని అన్వేషించడం, వింతైన మ్యాగ్నెటిక్ హిల్ను చూడటం మరియు పురాతన బౌద్ధ మఠాలను (Monasteries) సందర్శించడం.
2. స్పితి వ్యాలీ (Himachal Pradesh)
హిమాలయాల్లోని ఇతర ప్రాంతాలతో పోలిస్తే హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని స్పితి వ్యాలీ జూలైలో పొడిగా ఉంటుంది. ఎత్తైన పర్వతాలు, ప్రశాంతమైన గ్రామాల మధ్య సాహసయాత్ర చేయాలనుకునే వారికి, నిశ్శబ్దాన్ని ఇష్టపడే వారికి ఇది పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. నీలిరంగు ఆకాశం కింద ఇక్కడి ల్యాండ్స్కేప్స్ అద్భుతంగా కనిపిస్తాయి.
ప్రసిద్ధ 'కీ మొనాస్టరీ'ని సందర్శించడం, కాజా (Kaza) పట్టణాన్ని అన్వేషించడం, లాంగ్జా గ్రామాన్ని చూడటం మరియు ఫోటోగ్రఫీ చేయడం.
3. తవాంగ్ (Arunachal Pradesh)
ఈశాన్య భారత దేశంలో (Northeast India) మిగతా ప్రాంతాలతో పోలిస్తే జూలై నెలలోని కొన్ని వారాల్లో తవాంగ్లో వర్షపాతం తక్కువగా ఉంటుంది. ప్రశాంతమైన వాతావరణం, అందమైన సరస్సులు, బౌద్ధ సంస్కృతికి ఈ ప్రాంతం ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందింది. ఈ సమయంలో ఇక్కడి ప్రకృతి పచ్చదనంతో కళకళలాడుతూ పర్యాటకులను ఆకట్టుకుంటుంది.
ప్రసిద్ధ తవాంగ్ మొనాస్టరీని సందర్శించడం, మాధురి సరస్సు అందాలను చూడటం, సెలా పాస్ (Sela Pass) సందర్శన మరియు స్థానిక సంస్కృతిని అనుభవించడం.
4. లాహౌల్ వ్యాలీ (Himachal Pradesh)
హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని లాహౌల్ వ్యాలీ కూడా వర్షాల ప్రభావం లేని ప్రాంతమే. మంచుతో కప్పబడిన పర్వత శిఖరాలు, అందమైన ఘాట్ రోడ్లు ప్రకృతి ప్రేమికులకు ఇక్కడ సరికొత్త అనుభూతిని ఇస్తాయి. సాధారణ హిల్ స్టేషన్ల కంటే ఇక్కడ రద్దీ తక్కువగా ఉండటం వల్ల ప్రశాంతమైన ప్రయాణాన్ని ఆస్వాదించవచ్చు.
కీలాంగ్ (Keylong) పట్టణాన్ని సందర్శించడం, సమీపంలోని అందమైన గ్రామాలను అన్వేషించడం, ప్రశాంతమైన లాంగ్ డ్రైవ్స్ ఎంజాయ్ చేయడం.
5. కిన్నౌర్ (Himachal Pradesh)
చుట్టుపక్కల ఉన్న ఇతర పర్వత ప్రాంతాలతో పోలిస్తే కిన్నౌర్లో వర్షపాతం చాలా తక్కువ. యాపిల్ తోటలు, సాంప్రదాయ ఇళ్లు, అద్భుతమైన పర్వత శ్రేణులు ఇక్కడి ప్రత్యేకత. జూలైలో ఇక్కడి వాతావరణం ప్రయాణానికి ఎంతో అనుకూలంగా మరియు సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది.
కల్పా (Kalpa) ప్రాంతాన్ని సందర్శించడం, సాంగ్లా వ్యాలీని అన్వేషించడం, భారతదేశపు చివరి గ్రామమైన చిత్కుల్ (Chitkul)ను చూడటం మరియు స్థానిక వంటకాలను రుచి చూడటం.
6. మౌంట్ అబు (Rajasthan)
రాజస్థాన్లోని ఏకైక హిల్ స్టేషన్ అయిన మౌంట్ అబులో జూలై నెలలో మోస్తరు వర్షపాతం నమోదవుతుంది. చుట్టుపక్కల ఉన్న మైదాన ప్రాంతాల వేడితో పోలిస్తే ఇక్కడ వాతావరణం చాలా చల్లగా మరియు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. స్వచ్ఛమైన గాలి, పచ్చని ప్రకృతి ఇక్కడికి వచ్చే పర్యాటకులకు మంచి ఉపశమనాన్ని ఇస్తాయి.
ప్రసిద్ధ నక్కి సరస్సులో బోటింగ్, చారిత్రాత్మక దిల్వారా జైన్ దేవాలయాల సందర్శన, సన్సెట్ పాయింట్ నుండి సూర్యాస్తమయాన్ని చూడటం మరియు ప్రకృతి నడకలు.