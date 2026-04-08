Best Foods for Liver: మీ లివర్ భద్రంగా ఉండాలా? అయితే ఈ 5 ఆహారాలను అస్సలు వదలకండి!

Best Foods for Liver: మన శరీరంలోని విషతుల్యాలను తొలగించే లివర్‌ను ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవడం ఎలా? వెల్లుల్లి, దోసకాయ, కాలీఫ్లవర్ వంటి ఆహారాలు కాలేయ పనితీరును ఎలా మెరుగుపరుస్తాయో ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.

Arun Chilukuri
Published on: 8 April 2026 11:41 AM IST
Best Foods for Liver Health: మానవ శరీరంలో లివర్ (కాలేయం) అత్యంత కీలకమైన అవయవం. జీవక్రియను క్రమబద్ధీకరించడం నుంచి రక్తంలోని మలినాలను శుద్ధి చేయడం వరకు దాదాపు అన్ని ముఖ్యమైన పనుల్లో దీని పాత్ర ఉంటుంది. అయితే నేటి ఆధునిక జీవనశైలి, చెడు ఆహారపు అలవాట్ల వల్ల చాలామంది తమ లివర్ ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీసుకుంటున్నారు. లివర్‌ను సహజంగా శుభ్రపరిచి, దాని పనితీరును మెరుగుపరిచే ఐదు అద్భుతమైన ఆహారాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

1. వెల్లుల్లి (Garlic)

వెల్లుల్లి లివర్‌కు ఒక 'సూపర్ ఫుడ్' లాంటిది. ఇందులో ఉండే అల్లిసిన్ అనే రసాయనం కాలేయాన్ని లోపలి నుంచి శుభ్రపరచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. వెల్లుల్లిలోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్‌ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు లివర్ దెబ్బతినకుండా కాపాడతాయి.

2. కాలీఫ్లవర్ (Cauliflower)

కాలీఫ్లవర్‌లో విటమిన్ సి, విటమిన్ కె మరియు ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి కాలేయంలో పేరుకుపోయిన కొవ్వును తగ్గించడమే కాకుండా, లివర్ దెబ్బతినే ప్రమాదాన్ని గణనీయంగా తగ్గిస్తాయి. ఇది ఒక సహజ సిద్ధమైన డెటాక్స్ ఏజెంట్‌గా పనిచేస్తుంది.

3. పుచ్చకాయ (Watermelon)

వేసవిలో అధికంగా దొరికే పుచ్చకాయ లివర్‌కు ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఇందులో ఉండే లైకోపీన్ మరియు ఇతర యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు కాలేయ కణాలను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి. లివర్‌లో ఏవైనా చిన్నపాటి సమస్యలు ఉన్నా, పుచ్చకాయ తీసుకోవడం వల్ల ఉపశమనం లభిస్తుంది.

4. నువ్వుల గింజలు (Sesame Seeds)

నువ్వులలో ప్రోటీన్, విటమిన్ ఇ మరియు మెగ్నీషియం వంటి పోషకాలు మెండుగా ఉంటాయి. ఇవి కాలేయ సామర్థ్యాన్ని పెంచడంలో తోడ్పడతాయి. లివర్ లోపల విషపూరిత పదార్థాలు చేరకుండా నువ్వులు రక్షణ కవచంలా పనిచేస్తాయి.

5. దోసకాయ (Cucumber)

దోసకాయలో నీటి శాతం చాలా ఎక్కువ. ఇది శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్‌గా ఉంచడమే కాకుండా, మూత్రం ద్వారా శరీరంలోని వ్యర్థాలను బయటకు పంపుతుంది. తద్వారా కాలేయంపై ఒత్తిడి తగ్గి, అది శుభ్రంగా మారుతుంది.

లివర్ ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే మన శరీరం ఉత్సాహంగా ఉంటుంది. కాబట్టి, పైన పేర్కొన్న ఆహారాలను మీ రోజువారీ డైట్‌లో భాగం చేసుకోవడం ద్వారా కాలేయ వ్యాధుల బారి నుండి తప్పించుకోవచ్చు.

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

Related Stories
