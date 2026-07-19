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Papaya: బొప్పాయితో బోలెడు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు.. తెలిస్తే అస్సలు వదలరు!

Papaya: బొప్పాయి పండు రుచికరమే కాదు, ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది.

Ravi
By Ravi
Published on: 19 July 2026 10:56 AM IST
Papaya
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Papaya: బొప్పాయితో బోలెడు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు.. తెలిస్తే అస్సలు వదలరు!

Papaya: బొప్పాయి పండు రుచికరమే కాదు, ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఇందులో ఉండే పోషకాలు శరీరానికి అనేక విధాలుగా రక్షణ కల్పిస్తాయి. జీర్ణక్రియ నుంచి చర్మ సౌందర్యం వరకు బొప్పాయి ఎలా ఉపయోగపడుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

బొప్పాయి పండును ప్రకృతి ప్రసాదించిన వరమని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతుంటారు. రోజువారీ ఆహారంలో ఈ పండును చేర్చుకోవడం ద్వారా శరీరానికి అవసరమైన విటమిన్లు, ఖనిజాలు లభిస్తాయి. బొప్పాయిలో ఉండే ఎంజైమ్‌లు జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడంలో అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. ముఖ్యంగా కడుపులో మంట, ఎసిడిటీ వంటి సమస్యలతో బాధపడే వారికి ఇది మంచి ఔషధంలా పనిచేస్తుంది.

ఈ పండులోని విటమిన్-ఎ కంటిచూపును మెరుగుపరచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. కాగా, దీనిలో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీర రోగనిరోధక శక్తిని పెంపొందించి, ఇన్ఫెక్షన్ల బారిన పడకుండా కాపాడతాయి. కొన్ని రకాల క్యాన్సర్ కణాలతో పోరాడే సామర్థ్యం కూడా బొప్పాయికి ఉందని పరిశోధనలు వెల్లడిస్తున్నాయి.

కేవలం అంతర్గత ఆరోగ్యానికే కాకుండా, చర్మ సౌందర్యానికి కూడా బొప్పాయి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. చర్మంపై ఉండే మృతకణాలను తొలగించి, మెరిసే చర్మాన్ని పొందడానికి బొప్పాయి గుజ్జు ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది. ఇందులో ఉండే పోషకాలు చర్మం యవ్వనంగా ఉండటానికి సహాయపడతాయి.

బొప్పాయిని క్రమంగా తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి అవసరమైన శక్తి లభిస్తుంది. దీనిలో ఫైబర్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ సాఫీగా పనిచేస్తుంది. ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు డాక్టర్ల సలహా మేరకు ఆహారంలో మార్పులు చేసుకోవడం మంచిది. కాగా, ఎటువంటి అదనపు రసాయనాలు లేని సహజసిద్ధమైన బొప్పాయి పండును తీసుకోవడం వల్ల దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు. మీ దైనందిన ఆహారపు అలవాట్లలో బొప్పాయిని భాగం చేసుకోండి, ఆరోగ్యంగా ఉండండి.

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Ravi

Ravi

2017లో వెబ్ జర్నలిస్ట్‌గా నా కెరీర్ ప్రారంభించాను. పలు వెబ్‌సైట్స్‌లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశాను. డిజిటల్ మీడియాలో 7 ఏళ్ళకుపైగా అనుభవం ఉంది. ట్రెండింగ్, బిజినెస్, ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణకు సంబంధించి బ్రేకింగ్ కంటెంట్ రాస్తుంటాను.

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