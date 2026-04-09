Air Cooler Electricity Bill: వేసవిలో రోజంతా కూలర్ వాడితే కరెంటు బిల్లు ఎంత వస్తుందో తెలుసా.. లెక్కలు చూస్తే షాకే..?
Air Cooler Electricity Bill: ఎండలు మండిపోతున్నాయి. ఏసీలు, కూలర్ల వాడకం విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. అయితే, వీటి వాడకంతో కరెంట్ బిల్లు కూడా పెరిగిపోతుంది. అసలు రోజంతా వాడితో ఎంత కరెంట్ బిల్లు వస్తుందో ఓసారి చూద్దాం..
Air Cooler Electricity Bill: వేసవి తాపం నుంచి ఉపశమనం పొందేందుకు సామాన్యుడికి ఉన్న ఏకైక మార్గం ఎయిర్ కూలర్. అయితే, భానుడి భగభగలకు తట్టుకోలేక చాలా ఇళ్లలో కూలర్లు పగలు, రాత్రి తేడా లేకుండా దాదాపు 14 నుంచి 15 గంటల పాటు నిరంతరాయంగా నడుస్తూనే ఉంటాయి. మరి ఇంత సమయం కూలర్ వాడితే నెలకు కరెంటు బిల్లు ఎంత వస్తుంది? యూనిట్ల వినియోగం ఎలా ఉంటుంది? అనే ఆసక్తికరమైన విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
సాధారణంగా మనం ఇళ్లలో వాడే డెజర్ట్ కూలర్లు (పెద్దవి) 180 వాట్ల నుంచి 250 వాట్ల వరకు విద్యుత్తును తీసుకుంటాయి. చిన్న పరిమాణంలో ఉండే వ్యక్తిగత కూలర్లు 100 నుంచి 150 వాట్ల లోపే వినియోగిస్తాయి. సగటున ఒక మధ్యస్థ కూలర్ 220 వాట్ల విద్యుత్తును ఖర్చు చేస్తుందని అనుకుంటే.. ఆ లెక్కలు ఎలా ఉంటాయో ఓసారి చూద్దాం..
ఒక గంటకు వినియోగం: 220 వాట్లు = 0.22 యూనిట్లు.
14 గంటల వినియోగం: రోజుకు సుమారు 3.08 యూనిట్లు.
15 గంటల వినియోగం: రోజుకు సుమారు 3.30 యూనిట్లు.
దీని ప్రకారం, నెలకు (30 రోజులు) లెక్కగడితే, మీరు రోజుకు 15 గంటలు కూలర్ వాడితే సుమారు 99 యూనిట్ల విద్యుత్ ఖర్చవుతుంది.
నెలవారీ బిల్లు అంచనా ఎంత?
ప్రస్తుతం మన దేశంలో గృహ విద్యుత్ ధరలు యూనిట్కు సగటున 5 రూపాయల నుంచి 8 రూపాయల వరకు ఉన్నాయి. ఇది మీరు వాడే మొత్తం యూనిట్లపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
ఒకవేళ యూనిట్ ధర 6.50 రూపాయలుగా అనుకుంటే, 15 గంటల వాడకానికి నెలకు సుమారు 640 నుంచి 650 రూపాయల వరకు అదనపు బిల్లు వస్తుంది.
మీ ఇంటి మొత్తం వినియోగం పెరిగి, స్లాబ్ రేటు 8 రూపాయలకు చేరితే, కేవలం కూలర్ వల్లే నెలకు 800 రూపాయల వరకు బిల్లు పెరిగే అవకాశం ఉంది. పాత కూలర్లు అయితే ఈ ఖర్చు మరికొంత ఎక్కువగా ఉండవచ్చు.
కరెంటు బిల్లును తగ్గించుకోవడం ఎలా?
కూలర్ వాడుతూనే కరెంటు ఆదా చేసేందుకు కొన్ని చిట్కాలు పాటించడం అవసరం:
సర్వీసింగ్: కూలర్ గడ్డి లేదా ప్యాడ్లు పాతవి కాకుండా చూసుకోవాలి. దుమ్ము పేరుకుపోతే మోటారుపై భారం పడి కరెంటు ఎక్కువ కాలుతుంది.
వేగం నియంత్రణ: ఎప్పుడూ అత్యధిక వేగంతో (హై స్పీడ్) కాకుండా, మధ్యస్థ వేగంతో నడపడం వల్ల విద్యుత్ ఆదా అవుతుంది.
బీఎల్డీసీ మోటార్: కొత్తగా కూలర్ కొనేవారు బీఎల్డీసీ (BLDC) మోటార్ ఉన్న మోడళ్లను ఎంచుకుంటే 50 శాతం వరకు బిల్లు తగ్గుతుంది.
సరైన గాలి ప్రసరణ: కూలర్ వెనుక వైపు నుంచి స్వచ్ఛమైన గాలి వచ్చేలా కిటికీ దగ్గర ఉంచాలి. దీనివల్ల గది త్వరగా చల్లబడి మోటారుపై ఒత్తిడి తగ్గుతుంది.
ఈ వేసవిలో తెలివిగా కూలర్ను ఉపయోగిస్తూ చల్లదనంతో పాటు మీ జేబును కూడా జాగ్రత్తగా కాపాడుకోండి.