Kurnool: ఐపీఎల్ బెట్టింగ్ రాయుళ్లకు పోలీసుల వార్నింగ్ మొబైల్ జూదంపై నిఘా
Kurnool: దేవనకొండలో ఐపీఎల్ బెట్టింగ్లు మరియు ఆన్లైన్ జూదంపై సీఐ వేణుగోపాల్ తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.
Kurnool: ఐపీఎల్ బెట్టింగ్ల మత్తు, యువత భవిష్యత్తు ప్రమాదంలో అసాంఘిక కార్యకలాపాలపై ఉక్కుపాదం దేవనకొండ సీఐ వేణుగోపాల్ హెచ్చరిక ఆన్లైన్ బెట్టింగ్, రమ్మీ, మట్కాపై పోలీసుల నిఘా తల్లిదండ్రులు పిల్లల మొబైల్ వినియోగంపై గమనించాలి. చట్టాన్ని అతిక్రమిస్తే కఠిన చర్యలు తప్పవని స్పష్టం మొబైల్లో జూదం, యువత జీవితాలతో ఆట ఐపీఎల్ బెట్టింగ్ పై కఠిన చర్యలు: సీఐ వేణుగోపాల్ హెచ్చరిక దేవనకొండ, ఐపీఎల్ సీజన్ ప్రారంభం కాగానే అక్రమ బెట్టింగ్లు, ఆన్లైన్ జూద కార్యకలాపాలు వేగంగా విస్తరిస్తుండటంపై దేవనకొండ పోలీసులు గట్టి హెచ్చరిక జారీ చేశారు.
యువత భవిష్యత్తును నాశనం చేసే ఈ మాయాజాలంపై ఉక్కుపాదం మోపుతున్నట్లు సీఐ వేణుగోపాల్ స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం మొబైల్ ఫోన్లు, సోషల్ మీడియా, ప్రత్యేక యాప్స్ ద్వారా ఐపీఎల్ బెట్టింగ్లు, ఆన్లైన్ రమ్మీ, మట్కా, పేకాట వంటి జూద కార్యకలాపాలు విస్తృతంగా జరుగుతున్నాయని పోలీసులు గుర్తించారు.
చిన్న మొత్తాలతో ప్రారంభమయ్యే ఈ అలవాట్లు, తరువాత పెద్ద మొత్తాల అప్పులు, ఆర్ధిక నష్టాలకు దారి తీస్తున్నాయని తెలిపారు. ముఖ్యంగా ఈ దుష్ప్రభావం కాలేజీలు, పాఠశాలల వరకూ చేరుకోవడం ఆందోళన కలిగిస్తున్న అంశమని పేర్కొన్నారు. విద్యార్థులు చదువును పక్కన పెట్టి సులభంగా డబ్బు సంపాదించాలనే ఆశతో ఈ వలలో చిక్కుకుంటున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ విషయాన్ని స్ఫూర్తి పత్రిక ప్రతినిధితో మాట్లాడిన సీఐ వేణుగోపాల్ వెల్లడిస్తూ, తల్లిదండ్రులు కూడా తను పిల్లలు మొబైల్లో ఏం చేస్తున్నారో క్రమం తప్పకుండా గమనించాలని సూచించారు. రోజంతా ఫోన్ పట్టుకుని ఉండటం వెనుక ఏమి జరుగుతుందో తెలుసుకోవడం తల్లిదండ్రుల బాధ్యత అని స్పష్టం చేశారు.
ఏదైనా అనుమానాస్పద కార్యకలాపాలు కనిపిస్తే వెంటనే పోలీసులను సంప్రదించాలని, "ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్" విధానంలో తాము సహాయం చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఇటీవల దేవనకొండలో బాధ్యతలు స్వీకరించిన తరువాత సీఐ వేణుగోపాల్ అసాంఘిక కార్యకలాపాలపై కఠిన వైఖరి అవలంబిస్తున్నారని, బెట్టింగ్, జూదం, అక్రమ కార్యకలాపాలపై ప్రత్యేక నిఘా ఏర్పాటు చేసి చర్యలు చేపడుతున్నారని సమాచారం. ఐపీఎల్ సీజన్ (సాధారణంగా మార్చి చివరి నుంచి మే చివరి వరకు కొనసాగుతుంది) సమయంలో ఈ బెట్టింగ్ రాకెట్లు మరింత చురుకుగా మారుతున్నాయని పోలీసులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రత్యేక బృందాలతో నిఘా పెంచినట్లు తెలిపారు.
బెట్టింగ్ నిర్వహించే వ్యక్తులు, మధ్యవర్తులు, ఆన్లైన్ లావాదేవీలకు పాల్పడే వారిపై కేసులు నమోదు చేసి కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. ప్రజలు, ముఖ్యంగా యువత ఈ అక్రమాలకు దూరంగా ఉండాలని, క్రీడలను కేవలం వినోదంగా మాత్రమే చూడాలని సూచించారు. దేవనకొండలో పోలీసుల ఈ హెచ్చరికల తర్వాత అక్రమ బెట్టింగ్లు తగ్గుతాయా లేక మరింత గుప్తంగా కొనసాగుతాయా అన్నది ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.