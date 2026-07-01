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Kodumuru: కలెక్టర్ డా.సిరి ఆకస్మిక తనిఖీ. ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలపై ఆదేశాలు!

Kodumuru: కర్నూలు జిల్లా కోడుమూరు పట్టణంలో జరుగుతున్న సార్ (SIR) సర్వేను కలెక్టర్ డా.సిరి స్వయంగా పరిశీలించారు. బీఎల్ఓల పనితీరును అడిగి తెలుసుకున్న కలెక్టర్,

C. Ganesh, Kodumuru
Published on: 1 July 2026 12:35 PM IST
Kodumuru
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Kodumuru: కలెక్టర్ డా.సిరి ఆకస్మిక తనిఖీ. ఎన్యూమరేషన్ ఫారాలపై ఆదేశాలు!

కోడుమూరు: సార్ (SIR) పై జరుగుతున్న సర్వే ను పరిశీలించిన కలెక్టర్ డా.సిరి . పట్టణంలో బిఎల్వో చేస్తున పనితీరును పరిశీలించి ఎన్యూమరేషన్ ఫ్రామ్స్ లో కటుంబ సభ్యుల చేరికలు ఎలా చేస్తున్నారు అని అడిగి తెలుసుకున్నారు.

ప్రజలకు సర్వే సమయంలో ఏవైనా ఇబ్బందులు కలిగితే టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ 1950 కు కాల్ చేయాలని ఆదేశించారు.

ఈ కార్యక్రమంలో మండల తహసీల్దార్ నాగరాజు ,రెవిన్యూ ఇన్స్పెక్టర్ అశోక్ , విఅర్వో లు , తదితర అధికారులు పాల్గొనారు.

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C. Ganesh, Kodumuru

C. Ganesh, Kodumuru

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