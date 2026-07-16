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Aspari: ఆస్పరిలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన ఏర్పాట్ల పరిశీలన

Aspari: ఈ నెల 25న ఆస్పరిలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పర్యటన. సభ ప్రాంగణం, హెలిప్యాడ్, పార్కింగ్ ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన ఆర్డిఓ ఓబులేసు, టీడీపీ నేతలు.

Bheemalinga, Aluru
Published on: 16 July 2026 2:20 PM IST
Aspari
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Aspari: ఆస్పరిలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన ఏర్పాట్ల పరిశీలన

ఆస్పరి: కర్నూలు జిల్లా ఆస్పరి లో 25వ తేదీన ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు పర్యటనలో భాగంగా హెల్ప్ యాడ్ లాడింగ్ కోసం స్థల పరిశీలన, సభ ప్రాంగణం,

వెహికల్ పార్కింగ్ తదితరు ఏర్పాట్లను పరిశీలించిన ఆర్డిఓ ఓబులేసు , టిడిపి జిల్లా అధ్యక్షురాలు గుడిచె కృష్ణమ్మ , టిడిపి ఇన్చార్జ్ వైకుంఠం జ్యోతి...

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Bheemalinga, Aluru

Bheemalinga, Aluru

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