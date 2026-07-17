Kothagudem: మైనర్ బాలికపై దాడి కేసు: కానిస్టేబుల్ వెంకటేష్ అరెస్ట్!
Kothagudem: కొత్తగూడెంలో మైనర్ బాలికపై లైంగిక దాడి కేసులో నిందితులకు ఆశ్రయం కల్పించిన బెటాలియన్ కానిస్టేబుల్ (A-6) వెంకటేష్ను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు.
Kothagudem: కొత్తగూడెం 2 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో మైనర్ బాలికపై లైంగిక దాడికి సంబంధించిన కేసులో A-6 నిందితుడు, బెటాలియన్ కానిస్టేబుల్ వెంకటేష్ను కొత్తగూడెం 2 టౌన్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేసిన కేసు వివరాలను కొత్తగూడెం డీఎస్పీ ఆదినారాయణ వెల్లడించారు.
కేసు వివరాల ప్రకారం.. నిందితుడు మైనర్ బాలికను కొత్తగూడెం పాత డిపో ప్రాంతంలోని ఒక గదికి తీసుకెళ్లిన సమయంలో, ఆ గదిలో నిందితులకు ఆశ్రయం కల్పించిన A-6 బెటాలియన్ కానిస్టేబుల్ వెంకటేష్ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.
ఈ ఘటనకు సంబంధించి బాధితురాలి తల్లి 11.07.2026న కొత్తగూడెం 2 టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయగా, పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. దర్యాప్తులో భాగంగా A-6 నిందితుడు వెంకటేష్ను కొత్తగూడెం 2 టౌన్ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.
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