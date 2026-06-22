Sircilla: విద్యార్థులకు నాణ్యమైన భోజనం అందించాల్సిందే.. కలెక్టర్
Sircilla: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా తంగళ్ళపల్లి తెలంగాణ మైనార్టీ రెసిడెన్షియల్ బాలికల విద్యాలయంలో జిల్లా కలెక్టర్ గరిమ అగ్రవాల్ ఆకస్మిక తనిఖీ చేశారు.
Sircilla: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా తంగళ్ళపల్లిలోని తెలంగాణ మైనార్టీ రెసిడెన్షియల్ బాలికల విద్యాలయంలో జిల్లా కలెక్టర్ గరిమ అగ్రవాల్ ఆకస్మిక తనిఖీ నిర్వహించారు. విద్యార్థులకు మెనూ ప్రకారం నాణ్యమైన భోజనం అందించాలని, హాస్టల్ మరియు పాఠశాల ఆవరణను పరిశుభ్రంగా ఉంచాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
తనిఖీలో భాగంగా కలెక్టర్ ముందుగా డైనింగ్ హాల్ను సందర్శించి విద్యార్థులతో మాట్లాడారు. వారికి అందిస్తున్న ఆహారం, మెనూ అమలు తీరుపై ఆరా తీశారు. అనంతరం మెనూ చార్ట్ను పరిశీలించి, ఆ రోజు వడ్డించిన ఆహార పదార్థాల వివరాలను అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు.
కిచెన్, గోదాంను పరిశీలించిన కలెక్టర్ బియ్యం, పప్పులు, ఇతర ఆహార పదార్థాల నాణ్యతను తనిఖీ చేశారు. విద్యార్థుల హాజరు వివరాలు తెలుసుకుని, వసతి గదులు, టాయిలెట్లను పరిశీలించి పలు సూచనలు చేశారు.
ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ గరిమ అగ్రవాల్ మాట్లాడుతూ, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాలకు అనుగుణంగా విద్యార్థులకు నాణ్యమైన భోజనం అందించాలని సూచించారు. ప్రతి విద్యార్థి క్రమం తప్పకుండా తరగతులకు హాజరయ్యేలా చర్యలు తీసుకోవాలని, హాస్టల్ మరియు విద్యాలయ ఆవరణ ఎల్లప్పుడూ పరిశుభ్రంగా ఉండేలా చూడాలని అధికారులను ఆదేశించారు.