Karimnagar: కరీంనగర్ సీపీ మెరుపు వ్యూహం సైబర్ నేరగాళ్ల గుట్టురట్టు!
Karimnagar: కరీంనగర్లో సైబర్ నేరాలపై పోలీస్ కమిషనర్ గౌష్ ఆలం ఉక్కుపాదం. 'ఆపరేషన్ క్రాక్డౌన్' ద్వారా 34 మ్యూల్ ఖాతాల గుర్తింపు, 26 మంది అరెస్ట్.
Karimnagar: బ్యాంకర్లతో పోలీస్ కమిషనర్ గౌష్ ఆలం సమీక్ష..
కరీంనగర్: సైబర్ నేరాలను అరికట్టడంలో భాగంగా బ్యాంక్ అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని మరియు పోలీసులతో సమన్వయంతో పనిచేయాలని కరీంనగర్ పోలీస్ కమిషనర్ గౌష్ ఆలం సూచించారు. కమిషనరేట్ కార్యాలయంలో జిల్లాలోని అన్ని బ్యాంకుల అధికారులతో ఆయన ప్రత్యేక సమావేశం నిర్వహించారు.
ఆపరేషన్ క్రాక్డౌన్ 1.0 ఫలితాలు..
ఇటీవల నిర్వహించిన ఈ ఆపరేషన్లో భాగంగా 4 బ్యాంకు శాఖల్లో మొత్తం 34 మ్యూల్ ఖాతాలను (Mule Accounts) గుర్తించడం జరిగిందని సీపీ తెలిపారు. దీనిపై ఇప్పటివరకు 20 ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదు చేసి, 26 మంది నిందితులను అరెస్ట్ చేసినట్లు వెల్లడించారు.
ఖాతాల ప్రారంభంలో కఠిన నిబంధనలు..
నిందితులు సేవింగ్స్ మరియు కరెంట్ ఖాతాలను సులభంగా తెరుస్తున్నారని, ఇకపై ఖాతా ప్రారంభించే సమయంలో బ్యాంకర్లు అత్యంత కఠినంగా స్క్రూటినీ (Scrutiny) చేయాలని ఆదేశించారు. ముఖ్యంగా కరెంట్ ఖాతాల విషయంలో డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్తో పాటు తప్పనిసరిగా సైట్ వెరిఫికేషన్ చేయాలని సూచించారు.
బ్యాంకు సిబ్బందికి హెచ్చరిక..
కొన్ని కేసులలో నిందితులకు బ్యాంకు సిబ్బంది సహకరిస్తున్నట్లు ప్రాథమికంగా గుర్తించామని సీపీ పేర్కొన్నారు. ఎవరైనా అధికారులు లేదా సిబ్బంది నిందితులతో కుమ్మక్కైతే వారిపై కఠిన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు.
ఆపరేషన్ క్రాక్డౌన్ 2.0 ..
ఇప్పటికే 34 ఖాతాలను ధృవీకరించామని, మిగిలిన అనుమానాస్పద ఖాతాలను "ఆపరేషన్ క్రాక్డౌన్ 2.0" లో భాగంగా క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తామని తెలిపారు.
ముందస్తు చర్యలు ..
ఏదైనా ఖాతాలో అనుమానాస్పద లావాదేవీలు జరిగితే వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించాలి.ఏటీఎం (ATM) కేంద్రాల్లో సీసీటీవీ కెమెరాలను నిరంతరం పర్యవేక్షించాలి.
సైబర్ నేరగాళ్లు ప్రజల సొమ్మును దారి మళ్లించకుండా బ్యాంకర్లు సాంకేతిక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని కోరారు.
సైబర్ నేర రహిత కరీంనగర్ను రూపొందించేందుకు పోలీసులు మరియు బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ సంయుక్తంగా పోరాడాలని పోలీస్ కమిషనర్ ఈ సందర్భంగా పిలుపునిచ్చారు.