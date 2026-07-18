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Rayachoti: కోనంపేట శివాలయంలో మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి

Rayachoti: అన్నమయ్య జిల్లా కోనంపేటలోని పురాతన శివాలయంలో ప్రత్యేక పూజలు చేసిన మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి. రాష్ట్ర ప్రజల సుఖశాంతుల కోసం ప్రార్థనలు.

C. RAMESH BABU, ROYCHOTI
Published on: 18 July 2026 7:00 PM IST
Rayachoti
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Rayachoti: కోనంపేట శివాలయంలో మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి

రాయచోటి: రాయచోటి నియోజకవర్గం లక్కిరెడ్డిపల్లె మండలం కోనంపేట పురాతన శివాలయంలో ప్రత్యేక పూజలు... పరమేశ్వరుని ఆశీస్సులు కోరిన మంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి గారు.

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రవాణా, యువజన & క్రీడాశాఖల మంత్రివర్యులు మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి గారు, కోనంపేట సర్పంచ్ లక్ష్మీనారాయణ ఆహ్వానం మేరకు కోనంపేటలోని పురాతన శ్రీ పరమేశ్వర స్వామి ఆలయాన్ని సందర్శించి ప్రత్యేక పూజల్లో పాల్గొన్నారు.

ఈ సందర్భంగా స్వామివారికి ప్రత్యేక అభిషేకాలు, అర్చనలు నిర్వహించి రాష్ట్ర ప్రజలందరూ సుఖశాంతులు, ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని, రాష్ట్రం మరింత అభివృద్ధి పథంలో ముందుకు సాగాలని భగవంతుడిని ప్రార్థించారు.

ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ మండలాధ్యక్షుడు మదన్మోహన్, దప్పేపల్లె సర్పంచ్ కేశవయ్య, కరెంట్ కాంట్రాక్టర్ యోగాంజనేయరెడ్డి, వెంకటనారాయణ, మచ్చా అంకన్న, పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, గ్రామ పెద్దలు మరియు భక్తులు పాల్గొని మంత్రి గారికి ఘన స్వాగతం పలికారు.

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C. RAMESH BABU, ROYCHOTI

C. RAMESH BABU, ROYCHOTI

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