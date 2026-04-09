Parvathipuram Manyam: తలవరం పాఠశాలలో ఆయుష్ వైద్య శిబిరం.. మందుల పంపిణీ
Parvathipuram Manyam: పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా వీరఘట్టం మండలం తలవరంలో ప్రపంచ హోమియోపతి దినోత్సవం ఘనంగా జరిగింది.
పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా: వీరఘట్టం ప్రపంచ హోమియోపతి దినోత్సవం సందర్భంగా, ఆయుష్ వైద్య నిపుణులు డాక్టర్ ఆదిలక్ష్మి (తలవరం మెడికల్ ఆఫీసర్), డాక్టర్ పావని విద్మహే (భాసూరు మెడికల్ ఆఫీసర్) తలవరంలోని జెడ్.పి.హెచ్ పాఠశాలలో ప్రిన్సిపాల్ మరియు ఇతర బోధనా సిబ్బంది సమక్షంలో వైద్య శిబిరం మరియు అవగాహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. డాక్టర్ ఆదిలక్ష్మి ఆయుష్ వైద్య విధానం గురించి సమాచారం మరియు దాని ప్రాముఖ్యతను తెలియజేస్తూ, ఆయుష్ శాఖ ఆధ్వర్యంలోని ప్రభుత్వ సౌకర్యాలు మరియు హోమియోపతి మందుల ప్రాముఖ్యత గురించి వివరించారు. హోమియోపతి వైద్య విధానం ఒక మంచి వైద్య శాఖ అని, ఇది తీవ్రమైన మరియు దీర్ఘకాలిక వ్యాధులను ఎటువంటి దుష్ప్రభావాలు లేకుండా నయం చేస్తుందని, కాబట్టి మెరుగైన జీవనశైలి కోసం ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఈ అవకాశాన్ని దయచేసి సద్వినియోగం చేసుకోవాలని ఆమె తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో HM.S రాజ్యలక్ష్మి. ఉపాధ్యాయులు K జనార్దన్ రావు. రఘునాథ్ విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు.