Karimnagar: సాగుకు నీటి విడుదల చేసిన గాయత్రి పంప్ హౌస్ అధికారులు!
Karimnagar: కరీంనగర్ జిల్లా రామడుగు మండలం లక్ష్మీపూర్ గాయత్రి పంప్ హౌస్ నుండి సాగునీటి విడుదల.
కరీంనగర్ జిల్లా: రామడుగు మండలం లక్ష్మీపూర్లోని గాయత్రి పంప్ హౌస్ నుండి పంట సాగు కోసం వరద కాలువ ద్వారా దిగువ ప్రాంతాలకు నీటిని విడుదల చేయడం ప్రారంభమైంది. స్థానిక ఎమ్మెల్యే మేడిపల్లి సత్యం ఆదేశాల మేరకు అధికారులు సమయానికి స్పందించి ఈ చర్యలు చేపట్టారు. సాగు సీజన్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని రైతులకు నీటి ఇబ్బందులు లేకుండా చూడాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ నీటి విడుదల చేపట్టడం విశేషం.
ప్రస్తుతం నీరు వరద కాలువ ద్వారా దిగువ ప్రాంతాలకు చేరుతుండడంతో ఆ ప్రాంత రైతుల్లో ఆనందం వ్యక్తమవుతోంది. పంటల సాగుకు ఇది ఎంతో ఉపయోగపడనుందని రైతులు భావిస్తున్నారు. అధికారులు కూడా ఈ ప్రక్రియను నిరంతరం పర్యవేక్షిస్తూ, నీటి సరఫరాలో ఎటువంటి అంతరాయం కలగకుండా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. మొత్తంగా చూస్తే, సమయానికి తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం రైతులకు ఉపశమనాన్ని కలిగించడమే కాకుండా, సాగు విస్తీర్ణం పెరగడానికి దోహదం చేయనుంది.