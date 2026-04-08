Hyderabad: ఇరాన్ కోసం భాగ్యనగరంలో ఉమ్మడి ప్రార్థనలు!
Hyderabad: హైదరాబాద్ నూర్ ఖాన్ బజార్లో షియా మరియు సున్నీ సోదరుల ఐక్యత. ఇరాన్ దేశానికి దైవ సహాయం అందాలని కోరుతూ తంజీమ్-ఎ-జాఫెరీ లో ప్రత్యేక ప్రార్థనలు నిర్వహించారు.
Hyderabad: ఇరాన్ సహాయం కోసం, షియా మరియు సున్నీ సోదరులు నూర్ ఖాన్ బజార్లోని తంజీమ్-ఎ-జాఫెరీ కార్యాలయంలో కష్టకాలంలో లేదా అత్యవసర అవసరాల సమయంలో దైవ సహాయం కోరుతూ చేసే ప్రత్యేక ప్రార్థన అయిన నమాజ్-ఎ-ఇస్తిగాసాను నిర్వహించారు.
మత సామరస్యం మరియు సంఘీభావానికి నిదర్శనంగా, షియా మరియు సున్నీ వర్గాలకు చెందిన సభ్యులు నూర్ ఖాన్ బజార్లోని తంజీమ్-ఎ-జాఫెరీ కార్యాలయంలో నమాజ్-ఎ-ఇస్తిగాసా (కష్టకాలంలో దైవ సహాయం కోరే ప్రత్యేక ప్రార్థన) చేయడానికి సమావేశమయ్యారు.
ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న కష్టాల మధ్య ఇరాన్ ప్రజలకు శాంతి, సహాయం మరియు మద్దతు కోరడానికి ఈ ఉమ్మడి ప్రార్థనను నిర్వహించారు. మత నాయకులు మరియు సమాజ సభ్యులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు.
