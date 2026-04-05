Rajanna Sircilla: రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా మిడ్ మానేర్ రిజర్వాయర్ నీటి మట్టం తాజా సమాచారం. ప్రస్తుతం 9.414 టీఎంసీల నీటి నిల్వ. నిలిచిపోయిన ఇన్ ఫ్లోలు, కొనసాగుతున్న అవుట్ ఫ్లో.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 5 April 2026 8:12 AM IST
Rajanna Sircilla
రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా: బోయిన్ పల్లి మండలం కొదురుపాక మిడ్ మానేర్ రిజర్వాయర్‌లో నీటి మట్టం క్రమంగా తగ్గుతున్నట్లు తాజా గణాంకాలు సూచిస్తున్నాయి. ఈరోజు ఉదయం 6 గంటల నాటికి రిజర్వాయర్ నీటి మట్టం +308.63 మీటర్లుగా నమోదైంది. గరిష్ట నీటి మట్టం 318 మీటర్లతో పోలిస్తే ప్రస్తుతం కొంత తగ్గుదల కనిపిస్తోంది.

రిజర్వాయర్ మొత్తం సామర్థ్యం 27.55 టీఎంసీలుగా ఉండగా, ప్రస్తుతం 9.414 టీఎంసీల నీరు నిల్వలో ఉంది. గత కొన్ని రోజులుగా ఎలాంటి ఇన్‌ఫ్లోలు (నీటి ప్రవాహాలు) లేకపోవడం గమనార్హం. SYP (GPH), SRSP ద్వారా కూడా నీటి ప్రవాహం నమోదు కాలేదు. అలాగే మానేర్, మూలవాగు, ఎఫ్‌ఎఫ్‌సీ కాల్వల ద్వారా కూడా ఎలాంటి వరద నీరు రాలేదు.

ఇక అవుట్‌ఫ్లోలు మాత్రం కొనసాగుతున్నాయి. మొత్తం 2635 క్యూసెక్కుల నీరు విడుదల అవుతోంది. ఇందులో రైట్ సైడ్ ద్వారా 2000 క్యూసెక్కులు, రైట్ మెయిన్ కాల్వ ద్వారా 450 క్యూసెక్కులు, లెఫ్ట్ మెయిన్ కాల్వ ద్వారా 5 క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తున్నారు. అదనంగా ఆవిరీభవనం ద్వారా 135 క్యూసెక్కులు, MB ద్వారా 45 క్యూసెక్కులు నీటి నష్టం జరుగుతోంది.

రిజర్వాయర్‌లో స్పిల్‌వే గేట్లు ఒక్కటీ తెరవలేదు. అయితే రైట్ సైడ్ గేట్లు 4/4 పూర్తిగా తెరిచి, గేట్ నంబర్లు 1 నుంచి 4 వరకు ఒక్కోటి 0.8 మీటర్ల ఎత్తులో తెరిచి ఉంచి నీటి విడుదల కొనసాగిస్తున్నారు.

