Nellore: నెలకు రూ.100 కోట్లు ఎమ్మెల్యే సోమిరెడ్డి సంచలనం!

Nellore: సర్వేపల్లి నియోజకవర్గంలో 57 మంది బాధితులకు రూ.75 లక్షల సీఎంఆర్ఎఫ్ చెక్కులు పంపిణీ చేసిన ఎమ్మెల్యే సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 8 April 2026 12:34 PM IST
Nellore: సర్వేపల్లిలో 57 మందికి రూ.75 లక్షల సీఎంఆర్ఎఫ్ చెక్కుల పంపిణీ చేశారు సర్వేపల్లి ఎమ్మెల్యే సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి...

నెల్లూరు వేదాయపాళెం కార్యాలయంలో నిర్వహించిన కార్యాలయంలో బాధితులకు ముఖ్యమంత్రి సహాయనిధి చెక్కులు అందజేసిన అనంతరం సర్వేపల్లి శాసనసభ్యులు సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ..

కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక ఇప్పటి వరకు 760 మందికి రూ.7.22 కోట్లు సాయం అందించామని చెప్పారు..

ఎన్ని దరఖాస్తులు వచ్చినా సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఉదారంగా స్పందిస్తున్నారని,

రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రతి నెలా రూ.100 కోట్ల చొప్పున పేదలకు సాయం అందుతోందని చెప్పారు ఎమ్మెల్యే సోమిరెడ్డి.

ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి ద్వారా లక్షలాదిమంది పేదలు సాయం పొందుతున్నారని ఇంత పెద్ద మొత్తంలో ఏ ప్రభుత్వం కూడా గతంలో సాయం చేసిన పరిస్థితులు లేవని చెప్పారు... కొందరు కావాలనే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వంపై విమర్శలు చేస్తున్నారని, కూటమి ప్రభుత్వం పేదల సంక్షేమం కోసం కృషి చేస్తున్న ప్రభుత్వం అని, ముఖ్యమంత్రివర్యులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రివర్యులు పవన్ కళ్యాణ్ , యువ నేత విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేష్ బాబు ఆధ్వర్యంలో కూటమి ప్రభుత్వం, పేదలకు మరింత దగ్గర అవుతుందని ఇది జీర్ణించుకోలేని ప్రతిపక్షం, కావాలని తాము చేస్తున్న అభివృద్ధిపై బురద చల్లాలని చూస్తుందని చెప్పారు.

ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడికి అందరం రుణపడివున్నాం అన్నారు ఎమ్మెల్యే సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్ రెడ్డి.

