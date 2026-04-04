Karimnagar: కరీంనగర్లో పోలీసుల కొరడా.. కార్ల బ్లాక్ ఫిల్మ్స్ అక్కడికక్కడే అవుట్!
Karimnagar: కరీంనగర్ నగరంలో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నల్లటి ఫిల్మ్ అమర్చుకున్న కార్లపై ట్రాఫిక్ పోలీసులు ప్రత్యేక డ్రైవ్ చేపట్టారు.
కరీంనగర్: నగరంలో వాహనాల అద్దాలకు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నల్లటి ఫిల్మ్ (Tinted Glass) అమర్చుకున్న కార్లపై ట్రాఫిక్ పోలీసులు ప్రత్యేక తనిఖీలు చేపట్టారు. నగరంలోని ప్రధాన కూడళ్లయిన బస్టాండ్ ఆవరణ, డి.ఐ.జి (DIG) ఆఫీస్ కార్నర్ ప్రాంతాల్లో ఈ తనిఖీలు నిర్వహించారు.
ఈ తనిఖీల్లో భాగంగా సుమారు 10 కార్లను గుర్తించిన పోలీసులు, వాటికి ఉన్న బ్లాక్ ఫిల్మ్ను అక్కడికక్కడే తొలగించారు. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం వాహనాల అద్దాలకు ఎలాంటి నల్లటి కోటింగ్ లేదా ఫిల్మ్ ఉండకూడదని, ఇది భద్రతా పరంగా ముప్పుగా మారుతుందని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వాహనదారులకు జరిమానా విధించడంతో పాటు, భవిష్యత్తులో ఇలాంటి పనులు పునరావృతం కాకుండా కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చారు. నగరంలో ఇలాంటి తనిఖీలు నిరంతరం కొనసాగుతాయని, వాహనదారులు స్వచ్ఛందంగా తమ కార్లకు ఉన్న బ్లాక్ ఫిల్మ్ను తొలగించుకోవాలని ట్రాఫిక్ పోలీసులు సూచించారు.
ఈ తనిఖీల్లో ట్రాఫిక్ రిజర్వ్ ఇన్స్పెక్టర్ (RI) కుమారస్వామి, ఆర్.ఎస్.ఐ (RSI) శ్రీకాంత్ మరియు సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.