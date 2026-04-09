Komuram Bheem: తెలంగాణ ఉద్యమ నేతకు ఘన నివాళి.. కాగజ్నగర్లో కొత్త చౌరస్తా పేరు
Komuram Bheem Asifabad: కాగజ్నగర్ మాజీ ఎమ్మెల్యే కావేటి సమ్మయ్య వర్ధంతి సందర్భంగా బట్టుపల్లి చౌరస్తాకు ఆయన పేరు పెట్టారు. ఎమ్మెల్సీ దండ విఠల్ ఈ నామకరణ బోర్డును ప్రారంభించారు.
Komuram Bheem Asifabad: కావేటి సమ్మయ్య వర్ధంతి సందర్భంగా కాగజ్నగర్ పట్టణంలోని బట్టుపల్లి చౌరస్తాకు కొత్త గుర్తింపు లభించింది. చౌరస్తాను “కావేటి సమ్మయ్య చౌరస్తా”గా నామకరణం చేస్తూ ఏర్పాటు చేసిన బోర్డును ఘనంగా ఆవిష్కరించారు. కార్యక్రమానికి ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఎమ్మెల్సీ దండ విఠల్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరై బోర్డును ప్రారంభించారు.
ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ తెలంగాణ ఉద్యమంలో కీలక పాత్ర పోషించిన వ్యక్తికి ఇలాంటి గుర్తింపు ఇవ్వడం ఆనందకరమని తెలిపారు. పట్టణ అభివృద్ధిలో చౌరస్తాలకు ప్రత్యేక గుర్తింపు అవసరమని పేర్కొన్నారు. స్థానికుల అభిప్రాయాలను గౌరవిస్తూ సమ్మయ్య పేరు పెట్టడం సరైన నిర్ణయమని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేశారు.
కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ చైర్మన్, మాజీ మున్సిపల్ చైర్మన్ , కౌన్సిలర్లు, కాంగ్రెస్ నాయకులు, మున్నూరు కాపు సంఘం నాయకులు పాల్గొన్నారు. స్థానికులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరై కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేశారు.