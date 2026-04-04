Home తాజా వార్తలుHyderabad: గోమాత రక్షణ కోసం ధర్మ పోరాటం మే 3 నుండి ఆమరణ దీక్ష!

Hyderabad: గోమాత రక్షణ కోసం ధర్మ పోరాటం మే 3 నుండి ఆమరణ దీక్ష!

Hyderabad: హైదరాబాద్‌లో గోసంరక్షణకై మే 3 నుండి ఆమరణ నిరాహార దీక్ష ప్రారంభం కానుంది.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Published on: 4 April 2026 8:43 AM IST
Hyderabad
X

హైదరాబాద్: గోమాత రక్షణే ధ్యేయంగా, ముఖ్యంగా రాబోయే బక్రీద్ సందర్భంగా గోవధను అడ్డుకోవాలని కోరుతూ మే 3వ తేదీ (ఆదివారం) నుండి చేపట్టబోయే 'ఆమరణ నిరాహార దీక్ష'కు సంబంధించిన సన్నాహక సమావేశం నిర్వహించబడుతోంది.

దీక్షా కార్యాచరణ మరియు తదుపరి ప్రణాళికను చర్చించేందుకు నిర్వహించే ఈ సమావేశానికి గో ప్రేమికులు, హిందూ బంధువులు అందరూ విచ్చేయాలని కోరుతున్నాము.

సన్నాహక సమావేశ వివరాలు:

తేదీ: ఈ నెల 7వ తేదీ (మంగళవారం)

సమయం: ఉదయం 11:00 నుండి మధ్యాహ్నం 1:00 గంట వరకు

వేదిక: శ్రీ త్రిశక్తి హనుమాన్ దేవస్థానం, మింట్ కాంపౌండ్, ఖైరతాబాద్.

ముఖ్య గమనిక: మే 3వ తేదీ, ఆదివారం నాడు ప్రారంభం కానున్న ఈ ధర్మ పోరాటాన్ని విజయవంతం చేసేందుకు, సన్నాహక సమావేశానికి సమయం తక్కువగా ఉన్నందున ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వాములు కావాలని కోరుతున్న..

Gau RakshaHyderabadKhairatabadSompeta
హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్

Next Story
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X