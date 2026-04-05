Karimnagar: గంగాధరలో జగ్జీవన్ రామ్ జయంతి.. నివాళులర్పించిన సుంకె రవిశంకర్!

Karimnagar: గంగాధర మండల కేంద్రంలో బాబు జగ్జీవన్ రామ్ జయంతి సంబరాలు. మాజీ ఎమ్మెల్యే సుంకె రవిశంకర్ ఆధ్వర్యంలో విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి నివాళి.

హెచ్ఎం డిజిటల్ డెస్క్
Updated on: 5 April 2026 11:28 AM IST
Karimnagar
కరీంనగర్ జిల్లా: గంగాధర మండల కేంద్రంలో డాక్టర్ బాబూ జగ్జీవన్ రామ్ జయంతి సందర్భంగా ఘనంగా నివాళులు అర్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో చొప్పదండి మాజీ ఎమ్మెల్యే సుంకె రవిశంకర్ స్థానిక బీఆర్ఎస్ నాయకులతో కలిసి ఆయన విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి శ్రద్ధాంజలి ఘటించారు.

ఈ సందర్భంగా సుంకె రవిశంకర్ మాట్లాడుతూ, డాక్టర్ బాబూ జగ్జీవన్ రామ్ స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడిగా, సామాజిక న్యాయం కోసం జీవితాంతం కృషి చేసిన మహనీయుడిగా కొనియాడారు. సమాజంలో అణగారిన వర్గాల అభ్యున్నతికి ఆయన చేసిన సేవలు చిరస్మరణీయమని పేర్కొన్నారు.

అలాగే పరిపాలనా దక్షతతో దేశానికి అపార సేవలు అందించిన గొప్ప నాయకుడిగా ఆయనను అభివర్ణిస్తూ, ఆయన చూపిన సమానత్వం, సామాజిక న్యాయం మార్గం ప్రతి ఒక్కరికీ ఆదర్శమని తెలిపారు. ఈ విలువలను కొనసాగించడం ద్వారానే సమాజం ముందుకు సాగుతుందని అన్నారు.

Sunke RavishankarGangadharaKarimnagarChoppadandi
