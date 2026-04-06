Krishna: ఫ్లైఓవర్ గోడను ఢీకొన్న బైక్.. అక్కడికక్కడే ప్రాణం పోయింది!
Krishna: కృష్ణా జిల్లా ఉయ్యూరు మండలం ఆకునూరు ఫ్లైఓవర్ వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం. బైక్ అదుపుతప్పి గోడను ఢీకొనడంతో కడవకొల్లుకు చెందిన దేవరపల్లి శ్రీధర్ మృతి.
కృష్ణా జిల్లా: ఉయ్యూరు మండలం ఆకునూరు వద్ద జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో ఒక యువకుడు ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. అతివేగం లేదా అదుపు తప్పడం వల్ల జరిగిన ఈ ప్రమాదం స్థానికంగా తీవ్ర విషాదాన్ని నింపింది.
కడవకొల్లు గ్రామానికి చెందిన దేవరపల్లి శ్రీధర్ (25) తన బైక్పై వెళ్తుండగా, ఆకునూరు వద్ద ఉన్న ఫ్లైఓవర్పై నియంత్రణ కోల్పోయాడు. వేగంగా వెళ్తున్న బైక్ నేరుగా ఫ్లైఓవర్ రక్షణ గోడను బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో శ్రీధర్ తలకు తీవ్ర గాయాలు కావడంతో ఘటనా స్థలంలోనే అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు.
