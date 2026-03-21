Saleh Mohammadi Boxer Iran Execution: ఇరాన్‌లో నిరసనకారులపై ఉక్కుపాదం. యువ రెజ్లర్ సాలేహ్‌ మహమ్మద్‌తో సహా ముగ్గురికి బహిరంగ ఉరిశిక్ష.

Naresh.k
Published on: 21 March 2026 8:06 AM IST
X

ఒకవైపు సరిహద్దుల్లో యుద్ధ మేఘాలు.. మరోవైపు స్వదేశంలో ధిక్కార స్వరాలు. ఇరాన్ ప్రస్తుతం ఒక అగ్నిపర్వతంలా మారుతోంది. అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ వంటి అగ్రరాజ్యాలతో కత్తులు దూస్తున్న ఇరాన్ ప్రభుత్వం, లోలోపల రగులుతున్న అసమ్మతిని అణచివేసేందుకు అత్యంత కఠినమైన మార్గాన్ని ఎంచుకుంది. 2025 చివరలో మొదలైన నిరసన సెగలు, ఇప్పుడు ఉరికొయ్యల వరకు చేరడం అంతర్జాతీయ సమాజాన్ని ఉలిక్కిపడేలా చేస్తోంది.

యువ రెజ్లర్ సాలేహ్‌ మహమ్మద్‌ ఉరిశిక్ష

ఇరాన్ క్రీడాకారుల్లో ఎంతో భవిష్యత్తు ఉన్న 19 ఏళ్ల యువ రెజ్లర్ సాలేహ్‌ మహమ్మద్ కథ విషాదాంతమైంది. 2025 డిసెంబరులో జరిగిన ప్రభుత్వ వ్యతిరేక నిరసనల్లో పాల్గొన్నారనే ఆరోపణతో సాలేహ్‌తో పాటు సయీద్‌ దావోది, మెహ్దీ ఘాసెమిలను ఇరాన్ ప్రభుత్వం బహిరంగంగా ఉరితీసింది. నిరసనల సమయంలో ఇద్దరు పోలీసుల హత్యకు వీరే కారణమని అక్కడి న్యాయస్థానం నిర్ధారించింది. అయితే, ఈ విచారణ ప్రక్రియ అంతా కట్టుకథ అని, నిందితులకు కనీసం తమ వాదన వినిపించుకునే అవకాశం కూడా ఇవ్వలేదని మానవ హక్కుల సంఘాలు గర్జిస్తున్నాయి.

భయాన్ని ఆయుధంగా మార్చుకున్న పాలకులు

ఇరాన్ పాలకుల వ్యూహం స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. అది భయం. బహిరంగంగా ఉరిశిక్షలు అమలు చేయడం ద్వారా సామాన్య ప్రజల్లో వణుకు పుట్టించాలని, తద్వారా భవిష్యత్తులో ఎవరూ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా రోడ్లపైకి రాకుండా చేయాలన్నదే వారి ప్రధాన లక్ష్యం. ఒక యువ క్రీడాకారుడిని ఉరితీయడం ద్వారా యువతకు గట్టి హెచ్చరిక పంపాలని పాలకులు భావిస్తున్నారు.

పాలకుల చేతిలో పావుగా మారిందా?

ఇరాన్ హ్యూమన్ రైట్స్ సంస్థ ఈ ఘటనను తీవ్రంగా ఖండించింది. విచారణలో పారదర్శకత లోపించిందని, కేవలం రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసమే న్యాయవ్యవస్థను వాడుకుంటున్నారని ఆరోపించింది. మరణశిక్షల సంఖ్య రాబోయే రోజుల్లో మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని కార్యకర్తలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కేవలం అసమ్మతిని అణచివేయడమే లక్ష్యంగా ఇరాన్ ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తోందని, దీనిని అడ్డుకోవడానికి ఐక్యరాజ్యసమితి తక్షణమే జోక్యం చేసుకోవాలని ప్రపంచవ్యాప్తంగా డిమాండ్లు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

అంతర్జాతీయ మౌనం

ఇరాన్ తన అణు కార్యక్రమాలు మరియు ప్రాంతీయ ఆధిపత్యం కోసం అంతర్జాతీయ శక్తులతో పోరాడుతున్న తరుణంలో, స్వదేశీ మానవ హక్కుల ఉల్లంఘనలను ప్రపంచ దేశాలు పెద్దగా పట్టించుకోవడం లేదనే విమర్శలు కూడా ఉన్నాయి. కానీ, ఒక 19 ఏళ్ల యువకుడి ప్రాణం పోవడం అనేది కేవలం ఇరాన్ అంతర్గత విషయం మాత్రమే కాదు, ఇది మానవత్వంపై జరుగుతున్న దాడి. అణచివేత ఎంత భారంగా ఉంటే, తిరుగుబాటు అంత బలంగా వస్తుందన్నది చరిత్ర చెప్పిన సత్యం. ఇరాన్ ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న ఈ కఠిన నిర్ణయాలు ఆ దేశాన్ని ఏ తీరానికి చేరుస్తాయో వేచి చూడాలి. సాలేహ్‌ మహమ్మద్ వంటి యువకుల బలిదానాలు ఇరాన్ ప్రజాస్వామ్య కాంక్షను మరింత రగిలిస్తాయా లేక భయం నీడలో మాయమైపోతాయా అన్నది కాలమే నిర్ణయించాలి.

Saleh MohammadiIranExecutionHuman RightsWrestlers
Next Story
Related Stories
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
Latest News
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X