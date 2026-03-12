Donald Trump : ఇరాన్ కథ ముగిసింది.. యుద్ధంలో అమెరికా గెలిచింది.. డోనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన ప్రకటన

Home ప్రపంచంDonald Trump : ఇరాన్ కథ ముగిసింది.. యుద్ధంలో అమెరికా గెలిచింది.. డోనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన ప్రకటన

Donald Trump : ఇరాన్‌తో యుద్ధంలో అమెరికా విజయం సాధించిందని అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ప్రకటించారు. ఎపిక్ ఫ్యూరీ ఆపరేషన్ ద్వారా ఇరాన్ నౌకాదళాన్ని, కీలక నాయకత్వాన్ని అమెరికా సైన్యం పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేసిందని ఆయన వెల్లడించారు.

CR Reddy
Published on: 12 March 2026 7:16 AM IST
Donald Trump : అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ తనదైన శైలిలో సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఇరాన్‌పై జరుగుతున్న యుద్ధంలో అమెరికా ఘనవిజయం సాధించిందని ఆయన ప్రకటించారు. బుధవారం కెంట్కీలో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ట్రంప్, ఇరాన్ సైన్యాన్ని అమెరికా దళాలు మట్టికరిపించాయని వెల్లడించారు. యుద్ధం దాదాపు ముగిసిందని, అయితే మిషన్ పూర్తిగా పూర్తయ్యే వరకు, అంటే ఇరాన్‌లోని అరాచక శక్తులను ఏరివేసే వరకు అమెరికా సైన్యం అక్కడ నుంచి వెనక్కి రాదని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

ఫిబ్రవరి 28వ తేదీన అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ కలిసి ఇరాన్‌పై సంయుక్త సైనిక దాడిని ప్రారంభించిన సంగతి తెలిసిందే. అప్పటి నుంచి మధ్యప్రాచ్యంలో ఉద్రిక్తతలు తారాస్థాయికి చేరాయి. ఈ దాడుల్లో ఇప్పటివరకు 1,300 మందికి పైగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ మృతులలో ఇరాన్ మాజీ అత్యున్నత నాయకుడు అయతొల్లా అలీ ఖమేనీ కూడా ఉండటం గమనార్హం. యుద్ధం ప్రారంభమైన మొదటి గంటలోనే విజయం అమెరికా పక్షాన నిలిచిందని, అమెరికా శక్తి ఏంటో ఇరాన్‌కు తెలిసి వచ్చిందని ట్రంప్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

ఈ సైనిక చర్యకు తానే స్వయంగా ఎపిక్ ఫ్యూరీ అనే పేరును పెట్టినట్లు ట్రంప్ వెల్లడించారు. సైనిక అధికారులు సుమారు 20 పేర్లతో కూడిన జాబితాను తన ముందు ఉంచారని, అయితే తనకు ఎపిక్ ఫ్యూరీ అనే పేరు వినగానే నచ్చిందని, అది అమెరికా ప్రతాపాన్ని చాటిచెప్పేలా ఉందని ఆయన వివరించారు. ఈ ఆపరేషన్ ఒక చిన్న పర్యటనలాంటిదని, కేవలం దుష్టశక్తులను అంతం చేయడమే లక్ష్యంగా తాము వెళ్లామని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు.

గత 11 రోజుల్లో అమెరికా సైన్యం ఇరాన్‌ను దాదాపు సర్వనాశనం చేసిందని ట్రంప్ వెల్లడించారు. ఇరాన్‌కు చెందిన 58 నౌకాదళ నౌకలను అమెరికా ధ్వంసం చేసిందని ఆయన వెల్లడించారు. గత 47 ఏళ్లుగా ఇరాన్ అమెరికా ప్రయోజనాలకు విఘాతం కలిగిస్తూ, మధ్యప్రాచ్యంలో అస్థిరతను సృష్టిస్తోందని ఆయన ఆరోపించారు. ఇజ్రాయెల్‌ను ఓడించి, మొత్తం మధ్యప్రాచ్యాన్ని తమ గుప్పిట్లోకి తీసుకోవాలని ఇరాన్ ప్రయత్నించిందని, కానీ అమెరికా సైన్యం దాడిని వారు ఊహించలేకపోయారని ట్రంప్ ఎద్దేవా చేశారు.

