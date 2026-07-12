Venezuela Earthquake: వెనిజులా భూకంపం వెనుక నిర్లక్ష్యమేనా? సంచలన వివరాలు
వెనిజులా భూకంపంలో 4,300 మందికిపైగా మృతి. నిపుణుడి హెచ్చరికలను పట్టించుకోకపోవడమే భారీ విషాదానికి కారణమని నివేదికలు.
వెనిజులాలో జూన్ 24న సంభవించిన వరుస భూకంపాల విషాదం వెనుక నిర్లక్ష్యం కూడా ఒక ప్రధాన కారణంగా నిలిచిందని తాజా వివరాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. ఈ భూకంపాల్లో ఇప్పటివరకు 4,300 మందికిపైగా మరణించగా, వేలాది మంది గాయపడినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఇంకా అనేక మంది ఆచూకీ లభించలేదు. అత్యధిక నష్టం లా గ్వైరా ప్రాంతంలో నమోదైంది.
ఈ విపత్తు సంభవించే అవకాశంపై మాజీ శాస్త్ర మంత్రి, ఇంజినీర్ కార్లోస్ జెనాటియోస్ ఎన్నో సంవత్సరాలుగా హెచ్చరిస్తూ వచ్చారని అంతర్జాతీయ కథనాలు వెల్లడించాయి. 1999లో లా గ్వైరాలో సంభవించిన ప్రకృతి విపత్తు తర్వాత చేపట్టిన పునర్నిర్మాణ పనుల్లో లోపాలు ఉన్నాయని, భూకంపాలకు అత్యంత ప్రమాదకరమైన ప్రాంతాల్లో నిర్మాణాలు కొనసాగడం భవిష్యత్తులో భారీ ప్రమాదానికి దారితీస్తుందని ఆయన పలుమార్లు హెచ్చరించారు.
నిపుణుల హెచ్చరికలు ఉన్నప్పటికీ నిర్మాణ నిబంధనలను పూర్తిగా అమలు చేయకపోవడం, బలహీనమైన నేలపై భారీ భవనాలు నిర్మించడం, భూకంప నిరోధక ప్రమాణాలను విస్మరించడం వంటి అంశాలు ఈ విపత్తు తీవ్రతను మరింత పెంచినట్లు విశ్లేషణలు సూచిస్తున్నాయి.
ప్రస్తుతం సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నప్పటికీ అనేక ప్రాంతాల్లో శిథిలాల తొలగింపు, మృతదేహాల వెలికితీత పనులు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి. వేలాది మంది నిరాశ్రయులుగా మారగా, ఐక్యరాజ్యసమితి అత్యవసర సహాయ చర్యలను ముమ్మరం చేసింది.
ఈ ఘటన భూకంప హెచ్చరికలు, నిర్మాణ నిబంధనలు, విపత్తు నిర్వహణ వ్యవస్థలను నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఎలాంటి భారీ మూల్యం చెల్లించాల్సి వస్తుందో మరోసారి ప్రపంచానికి గుర్తు చేసింది.