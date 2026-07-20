Home అంతర్జాతీయంJD Vance: జేడీ వాన్స్, ఉషా వాన్స్ దంపతులకు మగబిడ్డ.. 156 ఏళ్ల తర్వాత అరుదైన రికార్డు!

JD Vance: జేడీ వాన్స్, ఉషా వాన్స్ దంపతులకు మగబిడ్డ.. 156 ఏళ్ల తర్వాత అరుదైన రికార్డు!

JD Vance: అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్, ద్వితీయ ప్రథమ మహిళ ఉషా వాన్స్ దంపతులకు నాలుగో సంతానంగా మగబిడ్డ జన్మించాడు.

Arun Chilukuri
Published on: 20 July 2026 1:06 PM IST
JD Vance
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 JD Vance: జేడీ వాన్స్, ఉషా వాన్స్ దంపతులకు మగబిడ్డ.. 156 ఏళ్ల తర్వాత అరుదైన రికార్డు!

JD Vance: అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు జేడీ వాన్స్‌ కుటుంబంలో సరికొత్త ఆనందం వెల్లివిరిసింది. ఆయన సతీమణి, అమెరికా ద్వితీయ ప్రథమ మహిళ ఉషా వాన్స్ ఆదివారం ఉదయం పండంటి మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చారు. ఈ విషయాన్ని జేడీ వాన్స్ సోషల్ మీడియా వేదికగా అధికారికంగా ప్రకటిస్తూ తమ ఆనందాన్ని పంచుకున్నారు. తమ చిన్న కుమారుడికి 'అలెక్ నీల్ వాన్స్' అని పేరు పెట్టినట్లు ఆయన వెల్లడించారు.

"మాకు మగబిడ్డ జన్మించాడని ప్రకటించడానికి ఎంతో సంతోషిస్తున్నాం. ఉష, బాబు ఇద్దరూ పూర్తి ఆరోగ్యంతో, క్షేమంగా ఉన్నారు. మా ముగ్గురు పిల్లలు తమ బుజ్జి తమ్ముడిని చూసి ఎంతో సంబరపడిపోతున్నారు" అని జేడీ వాన్స్ తన ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. డెలివరీ సమయంలో అద్భుతమైన సేవలు అందించిన వాల్టర్ రీడ్ నేషనల్ మిలిటరీ మెడికల్ సెంటర్ వైద్యులకు, వైట్ హౌస్ మెడికల్ టీమ్‌కు ఈ దంపతులు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

ఉషా వాన్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ (తెలుగు) మూలాలున్న కుటుంబానికి చెందిన మహిళ అన్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలోనే తమ నాలుగో సంతానమైన చిన్న కుమారుడికి 'నీల్' (Neel) అనే పేరును మిడిల్ నేమ్‌గా చేర్చడం అంతర్జాతీయంగా ఆసక్తికరంగా మారింది. సంస్కృతం మరియు తెలుగు భాషల్లో 'నీలం' (నలుపు లేదా నీలి రంగు) అనే అర్థం వచ్చేలా ఉష తన భారతీయ, తెలుగు మూలాలను ప్రతిబింబించేలా ఈ పేరును ఎంచుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. 2014లో వివాహం చేసుకున్న ఈ దంపతులకు ఇప్పటికే ఇవాన్ (9), వివేక్ (6) అనే ఇద్దరు కుమారులు, మిరాబెల్ (4) అనే కుమార్తె ఉన్నారు.

అమెరికా రాజకీయ చరిత్రలో ఇదొక అరుదైన మరియు చారిత్రాత్మక ఘట్టంగా నిలిచింది. పదవిలో (In Office) కొనసాగుతున్న అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడి కుటుంబంలో ఒక చిన్నారి జన్మించడం గత 156 ఏళ్ల తర్వాత ఇదే తొలిసారి. అంతకుముందు సుదూర చరిత్రలో.. 1870వ సంవత్సరంలో నాటి అమెరికా ఉపాధ్యక్షుడు షుయ్లర్ కోల్‌ఫాక్స్ పదవిలో ఉండగా ఆయన భార్య ఎల్లెన్ మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చారు. మళ్లీ ఇన్నాళ్ల తర్వాత వైస్ ప్రెసిడెంట్ హోదాలో ఉంటూ జేడీ వాన్స్ దంపతులు తమ నాలుగో సంతానాన్ని ప్రపంచంలోకి ఆహ్వానించారు.

JD VanceUsha VanceAlec Neel VanceUS Vice President Baby Born
Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

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