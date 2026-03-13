US-India: భారత్-అమెరికా మధ్య భారీ డీల్.. త్వరలోనే..

Home ప్రపంచంUS-India: భారత్-అమెరికా మధ్య భారీ డీల్.. త్వరలోనే..

US-India Critical Minerals Deal: భారత్ మరియు అమెరికా దేశాల మధ్య వ్యూహాత్మక వాణిజ్య బంధం కొత్త పుంతలు తొక్కుతోంది.

Arun Chilukuri
Published on: 13 March 2026 2:19 PM IST
US-India Critical Minerals Deal: భారత్ మరియు అమెరికా దేశాల మధ్య వ్యూహాత్మక వాణిజ్య బంధం కొత్త పుంతలు తొక్కుతోంది. ఇరుదేశాల మధ్య త్వరలోనే అత్యంత కీలకమైన 'క్రిటికల్ మినరల్స్' (Critical Minerals) ఒప్పందం కుదరనున్నట్లు భారత్‌లోని అమెరికా రాయబారి సెర్గియో గోర్ ప్రకటించారు. 'ఇండియా టుడే కాంక్లేవ్ 2026'లో పాల్గొన్న ఆయన, ఈ ఒప్పందం ఆర్థిక వృద్ధికి మరియు జాతీయ భద్రతకు వెన్నెముకగా నిలుస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

కీలక రంగాల్లో విప్లవాత్మక మార్పులు:

అధునాతన తయారీ రంగం, క్లీన్ ఎనర్జీ (ఇంధన వ్యవస్థలు), మరియు అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞాన అభివృద్ధికి అవసరమైన అరుదైన ఖనిజాల సరఫరాలో ఇరుదేశాలు పరస్పరం సహకరించుకోనున్నాయి. ఈ ఖనిజాల విశ్వసనీయ సరఫరా గొలుసు (Supply Chain) ఏర్పాటు చేయడం వల్ల చైనా వంటి దేశాలపై ఆధారపడటం తగ్గుతుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

ఏప్రిల్‌లో వాణిజ్య ఒప్పందంపై సంతకాలు:

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీల మధ్య ఉన్న వ్యక్తిగత స్నేహం వల్లే ఈ మధ్యంతర వాణిజ్య ఒప్పందం (US-India Trade Deal) సాధ్యమైందని సెర్గియో గోర్ కొనియాడారు. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్‌లో ఈ ఒప్పందంపై సంతకాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. ఈ భారీ డీల్ ద్వారా భారత తయారీ రంగానికి సుమారు 30 ట్రిలియన్ డాలర్ల మేర మార్కెట్ అవకాశాలు లభించనున్నాయని ఆయన అంచనా వేశారు. ఈ ఒప్పందాలు కార్యరూపం దాల్చితే, అగ్రరాజ్యంతో భారత్ జరిపే ఎగుమతులు, దిగుమతులు సరికొత్త రికార్డులను సృష్టించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

