US Iran War : ఇరాన్ క్షిపణి కేంద్రాలపై దాడులు చేసేందుకు బ్రిటన్ తన సైనిక స్థావరాలను అమెరికాకు అప్పగించింది. హోర్ముజ్ జలసంధిలో ఓడల రక్షణ కోసం ప్రధాని కీర్ స్టార్మర్ ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు.

CR Reddy
Published on: 21 March 2026 7:21 AM IST
US Iran War : మధ్యప్రాచ్యంలో ఇరాన్‌తో జరుగుతున్న యుద్ధం ఇప్పుడు మరో కీలక మలుపు తీసుకుంది. ఇప్పటివరకు కాస్త వెనకడుగు వేసిన బ్రిటన్, తాజాగా అమెరికాకు భారీ ఊరటనిస్తూ ఒక సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. బ్రిటన్ ఆధీనంలో ఉన్న సైనిక స్థావరాలను వాడుకుని ఇరాన్ మీదుగా దాడులు చేసేందుకు అమెరికా సైన్యానికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. ముఖ్యంగా ప్రపంచ ఇంధన సరఫరాకు గుండెకాయ వంటి హోర్ముజ్ జలసంధిలో ఓడలపై దాడులు చేస్తున్న ఇరాన్ క్షిపణి కేంద్రాలను తుత్తునియలు చేసేందుకు ఈ అనుమతి లభించింది.

స్టార్మర్ వ్యూహం.. మారిన బ్రిటన్ వైఖరి

బ్రిటన్ ప్రధాని కీర్ స్టార్మర్ మొదట్లో ఇరాన్‌తో యుద్ధంలో నేరుగా పాల్గొనడానికి నిరాకరించారు. కేవలం బ్రిటన్ ప్రయోజనాలకు ముప్పు కలిగించే క్షిపణులను అడ్డుకోవడానికి మాత్రమే అమెరికాకు అనుమతి ఇచ్చారు. కానీ, హోర్ముజ్ జలసంధిలో అంతర్జాతీయ వాణిజ్య ఓడలపై ఇరాన్ దాడులు పెరగడం, మిత్రదేశాల నుంచి ఒత్తిడి రావడంతో ఆయన తన వైఖరిని మార్చుకున్నారు. శుక్రవారం డౌనింగ్ స్ట్రీట్‌లో జరిగిన అత్యవసర క్యాబినెట్ సమావేశంలో, ఇరాన్ క్షిపణి స్థావరాలపై దాడులు చేసేందుకు అమెరికాకు తమ సైనిక స్థావరాలను అప్పగించాలని నిర్ణయించారు.

ఏ స్థావరాలను అమెరికా వాడుకోబోతోంది?

ఈ నిర్ణయం ప్రకారం అమెరికా ఇప్పుడు బ్రిటన్‌కు చెందిన రెండు కీలక ప్రాంతాలను వాడుకోనుంది. ఒకటి ఆర్ఏఎఫ్ ఫెయిర్‌ఫోర్డ్ (RAF Fairford), రెండోది హిందూ మహాసముద్రంలో ఉన్న అత్యంత శక్తివంతమైన డిగో గార్సియా (Diego Garcia) సైనిక స్థావరం. ఈ స్థావరాల నుంచి అమెరికా యుద్ధ విమానాలు సులభంగా ఇరాన్ భూభాగంలోని క్షిపణి కేంద్రాలను చేరుకోగలవు. దీనివల్ల హోర్ముజ్ జలసంధి గుండా వెళ్లే చమురు ట్యాంకర్లకు రక్షణ కల్పించడం అమెరికాకు సులభతరం అవుతుంది.

ట్రంప్ ఒత్తిడి పనిచేసిందా?

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ గత కొద్దిరోజులుగా బ్రిటన్ వైఖరిపై తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. బ్రిటన్ తన మిత్రధర్మాన్ని సరిగ్గా పాటించడం లేదని, ఒకప్పుడు రోల్స్ రాయిస్ లాంటి నమ్మకమైన భాగస్వామిగా ఉన్న ఆ దేశం ఇప్పుడు నిరాశ పరుస్తోందని ట్రంప్ ఘాటుగా విమర్శించారు. ట్రంప్ విమర్శలు, అలాగే మిడిల్ ఈస్ట్‌లో బ్రిటన్ మిత్రదేశాలపై జరుగుతున్న దాడుల నేపథ్యంలో ప్రధాని స్టార్మర్ చివరకు తలొగ్గారు. అయితే, బ్రిటన్ సైన్యం ఈ దాడుల్లో నేరుగా పాల్గొనదని, కేవలం సహకారం మాత్రమే అందిస్తుందని స్పష్టం చేశారు.

ప్రపంచ మార్కెట్‌పై ప్రభావం

హోర్ముజ్ జలసంధి ప్రపంచానికి అత్యంత కీలకమైన దారి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా సరఫరా అయ్యే చమురులో దాదాపు 20 శాతం ఇక్కడి నుంచే వెళ్తుంది. ఇరాన్ ఈ మార్గాన్ని మూసివేయాలని చూస్తుండటంతో చమురు ధరలు ఆకాశాన్నంటాయి. ఇప్పుడు అమెరికా, బ్రిటన్ దేశాల ఉమ్మడి వ్యూహం వల్ల ఈ మార్గంలో భద్రత పెరుగుతుందని మార్కెట్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు. మరోవైపు ఈ దాడుల వల్ల యుద్ధం మరింత ముదురుతుందా లేక ఇరాన్ దారికి వస్తుందా అన్నది ఇప్పుడు ఉత్కంఠగా మారింది.

