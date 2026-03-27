Donald Trump : ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ముజ్తబా ఖమేనీ 'గే' నా? డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు
Donald Trump : అంతర్జాతీయ రాజకీయాల్లో పెను సంచలనం రేకెత్తించే అంశం తెరపైకి వచ్చింది. ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం లీడర్ ముజ్తబా ఖమేనీ వ్యక్తిగత జీవితంపై అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ముజ్తబా ఖమేనీ స్వలింగ సంపర్కి అయి ఉండవచ్చని అమెరికా నిఘా వర్గాలు తనకు సమాచారం ఇచ్చాయని ట్రంప్ పేర్కొనడం ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశమైంది. తాజాగా ఫాక్స్ న్యూస్కు ఇచ్చిన ఒక ఇంటర్వ్యూలో డొనాల్డ్ ట్రంప్ మాట్లాడుతూ, ఇరాన్ కొత్త సుప్రీం లీడర్ ముజ్తబా ఖమేనీ గురించి అమెరికా నిఘా సంస్థ తనకు కీలక సమాచారం అందించిందని ధృవీకరించారు. "అయాతుల్లా జూనియర్ (ముజ్తబా) గే అని నిఘా అధికారులు మీకు చెప్పారా?" అని యాంకర్ అడిగిన ప్రశ్నకు ట్రంప్ అవుననే సమాధానమిచ్చారు. "చాలా మంది ఈ విషయం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు.. కఠినమైన మత చట్టాలు ఉండే ఆ దేశంలో ఇలాంటి ప్రచారంతోనే ఆయన ప్రస్థానం మొదలవ్వడం అశుభసూచకం" అంటూ ట్రంప్ వ్యాఖ్యానించారు. ఈ వార్త వెలువడగానే వైట్ హౌస్ వర్గాల్లో కూడా కలకలం రేగింది.
నిఘా వర్గాల వద్ద ఉన్న సమాచారం ఏంటి?
న్యూయార్క్ పోస్ట్ కథనం ప్రకారం.. ముజ్తబా ఖమేనీకి ఆయన పురుష ట్యూటర్తో గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా శారీరక సంబంధాలు ఉండవచ్చని అమెరికా ఇంటెలిజెన్స్ రిపోర్ట్స్ చెబుతున్నాయి. ఫిబ్రవరి 28న జరిగిన వైమానిక దాడుల సమయంలో ముజ్తబా గాయపడ్డారని, ఆ సమయంలో చికిత్స పొందుతున్నప్పుడు ఆయన తన మగ కేర్ టేకర్ల పట్ల వింతగా ప్రవర్తించారని నిఘా వర్గాల వద్ద పక్కా ఆధారాలు ఉన్నట్లు సమాచారం. ఒక ప్రైవేట్ బ్రీఫింగ్ సమయంలో ఈ వివరాలు విన్నప్పుడు ట్రంప్, ఆయన సలహాదారులు పెద్దగా నవ్వుకున్నారని కూడా వార్తలు వస్తున్నాయి. ప్రభుత్వానికి అత్యంత నమ్మకమైన వర్గాల నుంచే ఈ సమాచారం వచ్చిందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
వికిలీక్స్, లండన్ పర్యటనల లింక్
ముజ్తబా ఖమేనీ వ్యక్తిగత జీవితంపై సందేహాలు రావడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. 2008లో వికిలీక్స్ బయటపెట్టిన ఒక రహస్య దౌత్య కేబుల్లో కూడా ముజ్తబా గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఉన్నాయి. అప్పట్లో ఆయన నపుంసకత్వానికి చికిత్స తీసుకోవడానికి లండన్లోని వెల్లింగ్టన్, క్రామ్వెల్ ఆసుపత్రులకు పలుమార్లు వెళ్లారని అందులో పేర్కొన్నారు. ఆయనకు వివాహం కూడా చాలా ఆలస్యంగా జరిగిందని, విదేశాల్లో నాలుగు సార్లు చికిత్స తీసుకున్న తర్వాతే ఆయన భార్య గర్భం దాల్చిందని ఆ నివేదికలు చెబుతున్నాయి. ఇప్పుడు ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆ పాత అనుమానాలకు మరింత బలం చేకూరుస్తున్నాయి.
ఇరాన్లో పరిస్థితి ఎలా ఉండబోతోంది?
LGBTQ+ కమ్యూనిటీకి వ్యతిరేకంగా అత్యంత కఠినమైన శిక్షలు అమలు చేసే దేశాల్లో ఇరాన్ మొదటి స్థానంలో ఉంటుంది. అక్కడ స్వలింగ సంపర్కానికి మరణశిక్ష కూడా విధించవచ్చు. అటువంటి దేశానికి సుప్రీం లీడర్గా ఉన్న వ్యక్తిపైనే ఇలాంటి ఆరోపణలు రావడం పెను దుమారం రేపుతోంది. ట్రంప్ వ్యాఖ్యలను ఇరాన్ ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకు అధికారికంగా ఖండించలేదు కానీ, ఇది అంతర్జాతీయ దౌత్య సంబంధాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. అమెరికా కావాలనే ఇరాన్ ప్రతిష్టను దెబ్బతీసేందుకు ఇలాంటి ప్రచారాలు చేస్తోందని కొందరు విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా ట్రంప్ చేసిన ఈ గే కామెంట్స్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో టాప్ ట్రెండింగ్లో ఉన్నాయి.