Trump: ఇరాన్‌ చుట్టూనే మా బలగాలు: ట్రంప్‌

Updated on: 9 April 2026 12:29 PM IST
Trump: పశ్చిమాసియాలో కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం జరిగినప్పటికీ, లెబనాన్‌-ఇజ్రాయెల్‌ ఘర్షణల కారణంగా పరిస్థితులు శాంతియుతంగా లేవు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ ట్రూత్‌ పోస్ట్ లో, ఇరాన్‌ చుట్టూ తమ యుద్ధనౌకలు, సైన్యాన్ని ఉంచుతామని, ఒప్పందం ఉల్లంఘించబడితే తీవ్ర పరిణామాలు ఎదురవుతాయని హెచ్చరించారు. హర్మూజ్‌ జలసంధి సురక్షితంగా ఉండాల్సిన అవసరాన్ని ఆయన గుర్తు చేశారు. ఈ పరిణామాలు పశ్చిమాసియాలో మళ్లీ ఉద్రిక్తతను సృష్టించాయి.


ట్రంప్‌ హెచ్చరికలు: ఒప్పంద ఉల్లంఘనకు కఠిన చర్యలు

ట్రంప్ తన పోస్ట్ లో, ఇరాన్‌తో పూర్తిస్థాయి ఒప్పందం కుదిరి అమల్లోకి వచ్చే వరకు అమెరికా యుద్ధనౌకలు, విమానాలు, సైనిక సిబ్బంది, ఆయుధాలను ఇరాన్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉంచుతామని చెప్పారు. ఒప్పందాన్ని ఉల్లంఘిస్తే, “మునుపు చూడనంత తీవ్ర చర్యలు” తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. అదనంగా, హర్మూజ్ జలసంధి తెరిచి, దాన్ని సురక్షితంగా ఉంచడం తప్పనిసరి అని తెలిపారు.


లెబనాన్‌ దాడులు

లెబనాన్‌లో ఇజ్రాయెల్‌ భీకర దాడులు, హర్మూజ్‌ను మళ్లీ మూసివేయాలని ఇరాన్ ప్రకటించడం వంటి పరిణామాలు పశ్చిమాసియాలో పరిస్థితులను మరింత ఉద్రిక్తతకు నెట్టాయి. ఇరాన్ కాల్పుల విరమణ ఒప్పందం నుండి వైదొలగవచ్చని హెచ్చరించిన నేపథ్యంతో, ట్రంప్ టెహ్రాన్‌కు మళ్లీ కఠిన హెచ్చరికలు చేశారు.

ఈ ఉద్రిక్తతల్లో వందల మంది పౌరులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. లెబనాన్‌లో ఇజ్రాయెల్ దాడులకు ప్రతిగా, ఇరాన్ కూడా ప్రతి దాడులు చేసింది. కాల్పుల విరమణ ఒప్పందంలో లెబనాన్ భాగం లేకపోవడంతో, పశ్చిమాసియాలో శాంతి పరిస్థితులు ఇంకా స్థిరంగా లేవు.

Donald TrumpUSAIranLebanon attacksHormuz StraitIsrael Iran conflict
శ్రీనివాస్ రావు జర్నలిజం రంగంలో దశాబ్దానికి పైగా అనుభవం కలిగిన కంటెంట్ రైటర్, సబ్ ఎడిటర్. రాజకీయాలు, ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ వంటి విభిన్న అంశాల్లో లోతైన అవగాహనతో స్పష్టమైన, పాఠకులకు సులభంగా అర్థమయ్యే శైలిలో వార్తలను అందిస్తున్నారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలు అయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, ఏపీ7 ఏఎంలో పనిచేసి విలువైన అనుభవాన్ని సంపాదించారు. విశ్లేషణాత్మక దృక్పథంతో వార్తలకు కొత్త కోణాన్ని జోడిస్తూ పాఠకుల విశ్వాసాన్ని పొందుతున్నారు.

Related Stories
