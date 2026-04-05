Donald Trump : ఇరాన్ను బూడిద చేస్తామన్న ట్రంప్.. 48 గంటల డెడ్లైన్తో వణికిపోతున్న టెహ్రాన్
Donald Trump : ఇరాన్తో యుద్ధం ముగించేందుకు అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ 48 గంటల తుది గడువు విధించారు. హోర్ముజ్ జలసంధిని తెరవకుంటే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయని హెచ్చరించడంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉత్కంఠ నెలకొంది.
Donald Trump : ప్రపంచం మరో మహా యుద్ధం ముంగిట నిలబడిందా? అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ తాజా హెచ్చరికలు చూస్తుంటే అవుననే అనిపిస్తోంది. ఇరాన్తో జరుగుతున్న పోరును ముగించేందుకు ట్రంప్ విధించిన డెడ్లైన్ మరికొద్ది గంటల్లో ముగియనుంది. పాకిస్థాన్ మధ్యవర్తిత్వంతో జరుగుతున్న శాంతి చర్చలు విఫలం కావడంతో, ఇక తేల్చుకోవాల్సింది యుద్ధ భూమిలోనే అని అమెరికా సంకేతాలిస్తోంది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ ఇరాన్ పట్ల అత్యంత కఠినమైన వైఖరిని ప్రదర్శిస్తున్నారు. యుద్ధాన్ని ఆపేందుకు ఒక ఒప్పందానికి రావాలని, లేదా హోర్ముజ్ జలసంధిని వెంటనే తెరవాలని ఆయన విధించిన 48 గంటల గడువు ఇప్పుడు ముగింపు దశకు చేరుకుంది. ఇప్పటికే ట్రూత్ సోషల్ వేదికగా స్పందించిన ట్రంప్, "సమయం మించిపోతోంది.. 48 గంటల తర్వాత ఇరాన్పై వినాశనం మొదలవుతుంది" అంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఫిబ్రవరి 28న మొదలైన ఈ యుద్ధం ఇప్పుడు 6 వారాలు పూర్తి చేసుకుని అత్యంత ప్రమాదకర స్థితికి చేరుకుంది.
అమెరికా ఫైటర్ జెట్ కూల్చివేత
ఈ యుద్ధంలో అమెరికాకు కోపం తెప్పించిన మరో ప్రధాన అంశం తమ యుద్ధ విమానాన్ని ఇరాన్ కూల్చివేయడం. ఏప్రిల్లో ఇరాన్ గగనతలంలో అమెరికాకు చెందిన F-15E స్ట్రైక్ ఈగిల్ ఫైటర్ జెట్ను ఇరాన్ దళాలు కూల్చివేశాయి. ఈ ఘటనలో ఒక అమెరికా క్రూ మెంబర్ కనిపించకుండా పోవడం పెంటగాన్ను కలవరపెడుతోంది. తమ సైనికుడు ఇరాన్ అధీనంలో ఉండి ఉండవచ్చని అమెరికా అనుమానిస్తోంది. దీంతో దౌత్యపరమైన చర్చల కంటే సైనిక చర్య ద్వారానే బుద్ధి చెప్పాలని ట్రంప్ యోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. పాకిస్థాన్ మధ్యవర్తిత్వంతో ఇరు దేశాల మధ్య రహస్యంగా సాగుతున్న చర్చలు కూడా ఇప్పుడు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి.
హోర్ముజ్ జలసంధి చుట్టూ అసలు వివాదం
ప్రపంచ చమురు రవాణాకు అత్యంత కీలకమైన హోర్ముజ్ జలసంధిని ఇరాన్ మూసివేయడం లేదా అక్కడ ఆటంకాలు సృష్టించడం అమెరికాకు మింగుడుపడటం లేదు. దీనివల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇంధన ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. ఇరాన్ను బాంబులతో కొట్టి రాతియుగంలోకి పంపిస్తామని గతంలోనే హెచ్చరించిన ట్రంప్, ఇప్పుడు తన మాటను నిజం చేసే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారు. ఒకవైపు చర్చలంటూనే, మరోవైపు ఇరాన్ అణు కేంద్రాలు, వ్యూహాత్మక స్థావరాలపై బాంబుల వర్షం కురిపించేందుకు అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దళాలు సిద్ధంగా ఉన్నాయి.
అమెరికాలోనూ భిన్నాభిప్రాయాలు
ఈ యుద్ధంపై అమెరికా ప్రజల్లో రెండు రకాల వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి. రిపబ్లికన్ మద్దతుదారులు ట్రంప్ దూకుడును సమర్థిస్తుండగా, మెజారిటీ ప్రజలు మాత్రం యుద్ధం వల్ల ఆర్థిక వ్యవస్థ దెబ్బతింటుందని, తమ సైనికుల ప్రాణాలు పోతున్నాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. యుద్ధం ముగించాలని కోరుతున్నా, ట్రంప్ మాత్రం ఇరాన్ లొంగిపోయే వరకు తగ్గేదే లేదంటున్నారు. రాబోయే 48 గంటలు కేవలం గల్ఫ్ దేశాలకే కాదు, మొత్తం ప్రపంచ దేశాలకు అత్యంత కీలకంగా మారాయి. ఏ చిన్న పొరపాటు జరిగినా అది మూడవ ప్రపంచ యుద్ధానికి దారితీసే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భయపడుతున్నారు.