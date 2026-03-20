Donald Trump : ట్రంప్ మాస్టర్ స్ట్రోక్.. ఇక ఇరాన్ ఆటలు సాగవు.. గల్ఫ్ దేశాల చేతికి అమెరికా 'బ్రహ్మాస్త్రాలు'
Donald Trump : ఇరాన్ ముప్పు వేళ అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ గల్ఫ్ దేశాలకు 16 బిలియన్ డాలర్ల ఆయుధ విక్రయానికి ఆమోదం తెలిపారు. యూఏఈ, కువైట్, జోర్డాన్ దేశాల రక్షణ వ్యవస్థలు దీనితో మరింత బలోపేతం కానున్నాయి.
Donald Trump : మధ్యప్రాచ్యంలో యుద్ధ మేఘాలు కమ్ముకున్న వేళ, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ అత్యంత కీలకమైన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఇరాన్తో పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, తన మిత్రదేశాలైన యూఏఈ, కువైట్, జోర్డాన్లకు ఏకంగా 16.46 బిలియన్ డాలర్ల (సుమారు రూ.1.38 లక్షల కోట్లు) విలువైన అత్యంత శక్తివంతమైన ఆయుధాల విక్రయానికి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు. ఈ రక్షణ ఒప్పందంతో గల్ఫ్ దేశాల గగనతల రక్షణ కవచం మరింత బలపడటమే కాకుండా, ఇరాన్ దాడులను తిప్పికొట్టే సామర్థ్యం కూడా పెరుగుతుంది.
యుద్ధం తెచ్చిన అత్యవసర పరిస్థితి
గత నెల చివరలో అమెరికా-ఇజ్రాయెల్ జరిపిన భారీ వైమానిక దాడులకు నిరసనగా ఇరాన్ డ్రోన్లు, క్షిపణులతో విరుచుకుపడింది. ఈ దాడుల వల్ల గల్ఫ్ దేశాల్లో భారీగా ఆస్తి, ప్రాణ నష్టం జరగడమే కాకుండా, వారి రక్షణ వనరులు కూడా హరించుకుపోయాయి. ఈ విపత్కర పరిస్థితుల్లో తమను తాము రక్షించుకోవడానికి ఆధునిక ఆయుధాల అవసరం ఏర్పడింది. పరిస్థితి తీవ్రతను గమనించిన అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో, ఈ ఆయుధాల విక్రయానికి పార్లమెంటు అనుమతి అవసరం లేదని, అత్యవసర ప్రాతిపదికన వీటిని సరఫరా చేయాలని నిర్ణయించారు.
కువైట్కు భారీ రక్షణ కవచం
అమెరికా ప్రకటించిన ఈ డీల్లో అతిపెద్ద వాటా కువైట్కు దక్కింది. ఏకంగా 8 బిలియన్ డాలర్ల వ్యయంతో అడ్వాన్స్డ్ లోయర్ టియర్ ఎయిర్ అండ్ మిసైల్ డిఫెన్స్ సెన్సార్ రాడార్లను కువైట్ కొనుగోలు చేస్తోంది. ఇవి అత్యంత వేగంగా వచ్చే శత్రు క్షిపణులను కూడా పసిగట్టి, వాటిని కూల్చివేసేందుకు అవసరమైన డేటాను మిసైల్ డిఫెన్స్ నెట్వర్క్కు అందిస్తాయి. దీనివల్ల కువైట్ సరిహద్దుల్లో శత్రువుల చొరబాటు అసాధ్యం కానుంది.
యూఏఈ చేతికి హైటెక్ క్షిపణులు
యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ కూడా తన రక్షణ వ్యవస్థను భారీగా ఆధునీకరించుకుంటోంది. 4.5 బిలియన్ డాలర్లతో బాలిస్టిక్ క్షిపణులను ట్రాక్ చేసే రాడార్లను, మరో 2.1 బిలియన్ డాలర్లతో డ్రోన్లను కూల్చివేసే వ్యవస్థలను అమెరికా నుండి కొనుగోలు చేస్తోంది. వీటితో పాటు 1.22 బిలియన్ డాలర్ల విలువైన అధునాతన గగనతల క్షిపణులు, ఎఫ్-16 యుద్ధ విమానాలకు కావాల్సిన 644 మిలియన్ డాలర్ల విలువైన బాంబులు, పేలుడు పదార్థాలను యూఏఈ సొంతం చేసుకోబోతోంది.
మధ్యప్రాచ్యంలో ఉద్రిక్తతల తీవ్రత
డొనాల్డ్ ట్రంప్ రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇరాన్ పట్ల అత్యంత కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. తాజాగా జరిగిన ఈ ఆయుధ ఒప్పందం ఇరాన్కు ఒక గట్టి హెచ్చరిక అని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. జోర్డాన్ కూడా తన భూభాగాన్ని క్షిపణి దాడుల నుంచి రక్షించుకునేందుకు ఈ డీల్లో భాగస్వామి అయింది. ఈ భారీ యుద్ధ విక్రయం మధ్యప్రాచ్యంలో మరో పెద్ద యుద్ధానికి నాంది పలుకుతుందా లేక ఇరాన్ను నియంత్రణలో ఉంచుతుందా అన్నది ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆసక్తికరంగా మారింది.