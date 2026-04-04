Earthquake : ఉత్తరాదిని వణికించిన భీకర భూకంపం.. ఎనిమిది మంది మృతి.. పరుగులు తీసిన జనం

Home అంతర్జాతీయంEarthquake : ఉత్తరాదిని వణికించిన భీకర భూకంపం.. ఎనిమిది మంది మృతి.. పరుగులు తీసిన జనం

Earthquake : ఆఫ్ఘనిస్థాన్‌లోని హిందూకుష్ పర్వతాల్లో 5.8 తీవ్రతతో భూకంపం సంభవించింది. దీని ప్రభావంతో ఢిల్లీ, జమ్మూ కాశ్మీర్ ప్రాంతాల్లో ప్రకంపనలు రావడంతో జనం బెంబేలెత్తిపోయారు. ఆఫ్ఘన్‌లో ఎనిమిది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు.

CR Reddy
Published on: 4 April 2026 11:13 AM IST
X

Earthquake : నిన్న రాత్రి ఉత్తర ఆఫ్ఘనిస్థాన్, పాకిస్థాన్‌తో పాటు మన దేశంలోని ఉత్తర భారతదేశాన్ని భూకంపం వణికించింది. హిందూకుష్ పర్వత శ్రేణుల్లో సంభవించిన ఈ ప్రకంపనల ధాటికి ఆఫ్ఘనిస్థాన్‌లో కనీసం ఎనిమిది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఢిల్లీ, జమ్మూ కాశ్మీర్ ప్రజలు భయంతో ఇళ్ల నుంచి బయటకు పరుగులు తీశారు. శుక్రవారం రాత్రి పొద్దుపోయిన తర్వాత ఆఫ్ఘనిస్థాన్, పాకిస్థాన్, ఉత్తర భారతదేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో భూమి భారీగా కంపించింది. రిక్టర్ స్కేలుపై దీని తీవ్రత 5.8గా నమోదైందని అమెరికా భూగర్భ సర్వే సంస్థ (USGS) వెల్లడించింది. ఆఫ్ఘనిస్థాన్‌లోని కుందుజ్ నగరానికి తూర్పున సుమారు 150 కిలోమీటర్ల దూరంలో, హిందూకుష్ పర్వత శ్రేణుల్లో భూకంప కేంద్రం ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఈ ప్రకంపనల ధాటికి ఆఫ్ఘనిస్థాన్‌లో పలు భవనాలు కుప్పకూలడంతో ఎనిమిది మంది మరణించారని ప్రాథమిక సమాచారం అందుతోంది. మృతుల సంఖ్య ఇంకా పెరిగే అవకాశం ఉందని సహాయక బృందాలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.

భారత్ లోనూ ప్రకంపనల కలకలం

ఆఫ్ఘనిస్థాన్‌లో భూకంపం సంభవించినప్పటికీ, దాని ప్రభావం మన దేశంలోని జమ్మూ కాశ్మీర్, పంజాబ్, హర్యానా, ఢిల్లీ, దాని పరిసర ప్రాంతాల్లో స్పష్టంగా కనిపించింది. గాఢ నిద్రలో ఉన్న ప్రజలు ఒక్కసారిగా మంచాలు, ఫ్యాన్లు కదలడంతో భయభ్రాంతులకు గురయ్యారు. ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాక అపార్ట్‌మెంట్లలో ఉండేవారు మెట్ల మార్గం ద్వారా వీధుల్లోకి పరుగులు తీశారు. సుమారు పది సెకన్ల పాటు భూమి కంపించడంతో జనం అర్ధరాత్రి వేళ రోడ్లపైనే గడిపారు. అదృష్టవశాత్తూ భారత్‌లో ఎక్కడా ప్రాణ నష్టం లేదా ఆస్తి నష్టం జరిగినట్లు ఇప్పటి వరకు నివేదికలు అందలేదు.

ఆఫ్ఘనిస్థాన్‌కు భూకంపాల ముప్పు ఎందుకు?

ఆఫ్ఘనిస్థాన్ భౌగోళికంగా అత్యంత ప్రమాదకరమైన భూకంప జోన్‌లో ఉంది. ఇండియన్, యూరేషియన్ టెక్టానిక్ ప్లేట్లు ఒకదానికొకటి ఢీకొనే ప్రాంతంలో ఈ దేశం ఉండటమే దీనికి ప్రధాన కారణం. ముఖ్యంగా హిందూకుష్ పర్వత ప్రాంతం, హెరాత్ ప్రాంతం గుండా ప్రధాన ఫాల్ట్ లైన్లు వెళ్తున్నాయి. అందుకే ఇక్కడ తరచూ భూకంపాలు సంభవిస్తుంటాయని రెడ్ క్రాస్ సంస్థ పేర్కొంది. గతంలో కూడా ఇక్కడ సంభవించిన భూకంపాలు వేల సంఖ్యలో ప్రాణాలను బలిగొన్నాయి.

కుదేలవుతున్న మౌలిక సదుపాయాలు

దశాబ్దాలుగా యుద్ధాలు, అంతర్గత కలహాలతో అల్లాడుతున్న ఆఫ్ఘనిస్థాన్ ప్రజలకు ఈ ప్రకృతి వైపరీత్యాలు మరిన్ని కష్టాలను మిగిలిస్తున్నాయి. ఐక్యరాజ్యసమితి నివేదిక ప్రకారం.. ఇప్పటికే అభివృద్ధి కుంటుపడి, కనీస సౌకర్యాలు లేని ఈ ప్రాంతాల్లో భూకంపాలు, కొండచరియలు విరిగిపడటం వంటి సంఘటనలు సంభవించినప్పుడు ప్రజలు కోలుకోవడం చాలా కష్టమవుతోంది. భూకంప బాధితులకు అవసరమైన ఆహారం, వైద్యం అందించడం కూడా తాలిబన్ ప్రభుత్వానికి సవాలుగా మారింది. అంతర్జాతీయ సమాజం సాయం కోసం ఆ దేశ ప్రజలు ఎదురుచూస్తున్నారు.

EarthquakeBreaking NewsAfghanistan
Next Story
VIEW ALL
ఎక్కువగా చదివింది
VIEW ALL
తాజా వార్తలు
VIEW ALL
X