Shehbaz Sharif: కాపీ-పేస్ట్ ప్రధాని: షెహబాజ్ షరీఫ్ అడ్డంగా దొరికిపోయారు!

Shehbaz Sharif: పాకిస్థాన్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ సోషల్ మీడియాలో చేసిన ఒక చిన్న పొరపాటు పెద్ద దుమారం రేపుతోంది. డొనాల్డ్ ట్రంప్‌కు పంపిన సందేశంలో 'డ్రాఫ్ట్' అనే పదం ఉండటంతో నెటిజన్లు ఆయన్ని ట్రోల్ చేస్తున్నారు.

Arun Chilukuri
Published on: 8 April 2026 10:25 AM IST
Shehbaz Sharif
Shehbaz Sharif: కాపీ-పేస్ట్ ప్రధాని: షెహబాజ్ షరీఫ్ అడ్డంగా దొరికిపోయారు!

Shehbaz Sharif: దౌత్యపరమైన అంశాల్లో అత్యంత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాల్సిన ఒక దేశ ప్రధాని, సోషల్ మీడియాలో చేసిన చిన్న పొరపాటు ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో చర్చనీయాంశమైంది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ను ఉద్దేశించి పాకిస్థాన్ ప్రధాని షెహబాజ్ షరీఫ్ చేసిన ఒక 'ఎక్స్' (ట్విట్టర్) పోస్ట్, ఆయన నవ్వులపాలు కావడానికి కారణమైంది.

అసలేం జరిగింది?

పశ్చిమాసియాలో ముదురుతున్న ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో, ఇరాన్‌పై సైనిక చర్యను రెండు వారాల పాటు వాయిదా వేయాలని షెహబాజ్ షరీఫ్ ట్రంప్‌కు విజ్ఞప్తి చేశారు. అయితే, ఆ సందేశాన్ని పోస్ట్ చేసే క్రమంలో "Draft - Pakistan PM Message on X" అనే వాక్యాన్ని తొలగించడం మర్చిపోయారు. దీంతో ఆ సందేశాన్ని ఆయన సొంతంగా రాయలేదని, ఎవరో రాసిచ్చిన స్క్రిప్ట్‌ను కేవలం 'కాపీ-పేస్ట్' చేశారనే విషయం స్పష్టమైంది.

వైరల్ అయిన స్క్రీన్ షాట్లు

తప్పు తెలుసుకున్న వెంటనే ప్రధాని కార్యాలయ సిబ్బంది ఆ పోస్ట్‌ను ఎడిట్ చేసినప్పటికీ, అప్పటికే జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోయింది. నెటిజన్లు ఆ డ్రాఫ్ట్ మెసేజ్‌ను స్క్రీన్ షాట్లు తీసి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేశారు. 'ది డైలీ బీస్ట్' వంటి అంతర్జాతీయ మీడియా సంస్థలు కూడా ఈ వ్యవహారంపై కథనాలు ప్రచురించాయి. సాధారణంగా పాక్ ప్రధాని సిబ్బంది ఆయనను 'పాకిస్థాన్ పీఎం' అని సంబోధించరని, కాబట్టి ఈ సందేశం బయటి దౌత్య వర్గాల నుంచి వచ్చి ఉండవచ్చని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.

కీలక సమయంలో అప్రతిష్ఠ

విశేషమేమిటంటే, షరీఫ్ విజ్ఞప్తి చేసిన కాసేపటికే ఇరాన్‌పై దాడులను రెండు వారాల పాటు నిలిపివేస్తున్నట్లు ట్రంప్ ప్రకటించారు. ఇరాన్-అమెరికా మధ్య పాకిస్థాన్ మధ్యవర్తిగా వ్యవహరిస్తున్న ఈ కీలక తరుణంలో, ప్రధాని అధికారిక ఖాతాలో ఇలాంటి పొరపాట్లు దొర్లడం దేశ ప్రతిష్టకు భంగం కలిగించే అంశమని విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

సవరించిన సందేశంలో ఏముంది?

వివాదం తర్వాత సవరించిన పోస్ట్‌లో.. దౌత్యానికి అవకాశం ఇవ్వాలని, సద్భావన చర్యగా ఇరాన్ 'హర్మూజ్ జలసంధి'ని తిరిగి తెరవాలని షరీఫ్ కోరారు. ఈ పోస్ట్‌లో ట్రంప్‌తో పాటు జేడీ వాన్స్, మార్కో రూబియోలను కూడా ట్యాగ్ చేశారు. ఈ గందరగోళంపై పాక్ ప్రధాని కార్యాలయం (PMO) ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక వివరణ ఇవ్వలేదు.



Arun Chilukuri

Arun Chilukuri

వెబ్ జర్నలిస్ట్ గా నా కెరీర్ HMTV ద్వారా పదేళ్ల క్రితం ప్రారంభం అయింది. పదేళ్లుగా HMTV లోనే వెబ్సైట్ కు ఆర్టికల్స్ రాస్తున్నాను. దాదాపుగా అన్ని కేటగిరీల్లోనూ ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల వార్తలతో పాటు వివిధ కేటగిరీల్లో అవసరాన్ని బట్టి ఆర్టికల్స్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ ను ఇవ్వడం చేస్తున్నాను.

Related Stories
ఎక్కువగా చదివింది
