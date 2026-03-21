PM Modi: ఇరాన్ అధ్యక్షుడితో ప్రధాని మోడీ ఫోన్ కాల్
PM Modi: ఇరాన్ అధ్యక్షుడు పెజెష్కియాన్తో ప్రధాని మోడీ పశ్చిమాసియా పరిస్థితులపై చర్చించారు. ఇరాన్ స్థావరాలపై దాడులను ఖండించడంతో పాటు, షిప్పింగ్ మార్గాల రక్షణ మరియు భారత పౌరుల భద్రతపై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.
న్యూఢిల్లీ: పశ్చిమాసియాలో మారుతున్న రాజకీయ, యుద్ధ పరిణామాలపై భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ, ఇరాన్ అధ్యక్షుడు మసూద్ పెజెష్కియాన్ శనివారం టెలిఫోన్ ద్వారా చర్చలు జరిపారు. ఈ భేటీ వివరాలను ప్రధాని మోడీ స్వయంగా 'X' (ట్విట్టర్) వేదికగా వెల్లడించారు.
దాడులపై ఖండన - శాంతికి పిలుపు:
పశ్చిమాసియాలో శాంతి నెలకొనాల్సిన అవసరాన్ని ప్రధాని ఈ సందర్భంగా నొక్కి చెప్పారు. ముఖ్యంగా ఇరాన్లోని మౌలిక సదుపాయాలు, స్థావరాలపై జరుగుతున్న దాడులను ఆయన ఖండించారు. యుద్ధ వాతావరణం వల్ల సామాన్య ప్రజలు, ఆర్థిక వ్యవస్థ దెబ్బతింటాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
నౌకాయాన స్వేచ్ఛ - షిప్పింగ్ మార్గాలు:
అంతర్జాతీయ వాణిజ్యానికి కీలకమైన సముద్ర మార్గాల్లో నౌకాయాన స్వేచ్ఛను (Freedom of Navigation) పరిరక్షించాలని ప్రధాని కోరారు. నిలిచిపోయిన షిప్పింగ్ మార్గాలను వెంటనే పునరుద్ధరించాలని, దీనివల్ల ప్రపంచ సరఫరా గొలుసు (Global Supply Chain) దెబ్బతినకుండా ఉంటుందని చర్చించారు.
భారతీయుల భద్రతపై ప్రశంసలు:
ఇరాన్లో నివసిస్తున్న భారతీయ పౌరుల భద్రత విషయంలో ఇరాన్ ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలను ప్రధాని మోడీ ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. క్లిష్ట పరిస్థితుల్లోనూ భారతీయులకు రక్షణ కల్పించడం పట్ల కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఇరు దేశాల మధ్య ద్వైపాక్షిక సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేసుకునేందుకు తాము కట్టుబడి ఉన్నామని ఇద్దరు నేతలు స్పష్టం చేశారు.